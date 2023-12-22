Силовики пришли на голую вечеринку Ивлеевой, где отплясывали Киркоров и Собчак

Гостями «Почти голой вечеринки» для звёзд стали журналистка Ксения Собчак, музыканты Лолита, Филипп Киркоров, Джиган и многие другие. Мероприятие было не бесплатное — билеты стоили до 1 млн рублей (не для звёзд, конечно). Киркоров, Лолита и Собчак весело крутили задом перед журналистами.

Вечером 21 декабря была запланирована «бюджетная» версия мероприятия. Посетить её можно было за 1500 рублей. По данным СМИ, начало мероприятия задержали, потому что в клуб нагрянула полиция. Однако отменять ничего не стали — через некоторое время гостей всё же начали пускать внутрь.

На вечеринку Ивлеевой жаловались общественники и депутаты. Например, депутат Мария Бутина призывала силовиков проверить мероприятие. Ксения Собчак, комментируя скандал вокруг вечеринки, сказала, что «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело».

Ранее мы рассказывали, как прошла первая часть голой вечеринки Ивлеевой для звёзд.