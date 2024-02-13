Скандального треш-стримера Mellstroy объявили во всесоюзный розыск

«Бурим Андрей Александрович. Разыскивается по статье УК», — привёл ТАСС запись из базы МВД. По какой статье разыскивают блогера, там не указано.

Телеграм-каналы Mash и Shot объясняют это проблемами с законом у Бурима в Белоруссии. Там на него возбудили уголовное дело за уклонение от службы в армии по призыву. По этой статье блогеру грозит до 2 лет лишения свободы.

«Сейчас Mellstroy скрывается от воинской службы в Дубае, до этого он долгое время жил в Москве», — отметил Shot.

При этом уже 10 лет действует соглашение между РФ и ОАЭ о выдаче преступников и взаимной правовой помощи. По нему обе стороны обязуются по запросу выдавать лиц, против которых возбуждены уголовные дела. Поэтому вполне возможно, что Бурима экстрадируют.

Чем известен Mellstroy

Mellstroy стал известен в 2020 году. Во время своего треш-стрима он поссорился с моделью Алёной Ефремовой, после чего избил девушку на глазах у зрителей.

Ефремова написала на блогера заявление в полицию, против него возбудили уголовное дело о побоях. В июле 2021-го суд в Москве приговорил Mellstroy к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от заработка. Блогера обязали выплатить в пользу пострадавшей 72 444 рубля за моральный и материальный вред.

Дело Бурима привлекло внимание российских законодателей к треш-стримам. В 2023 году они разработали законопроект, по которому треш-стриминг признаётся отягчающим обстоятельством при совершении преступления. В феврале 2024-го его одобрил профильный комитет Госдумы.

Другой уехавший в ОАЭ блогер, Даня Милохин, тоже решил распустить руки, но в рамках спортивных правил. 16 февраля тиктокер сойдётся в боксёрском поединке с коллегой из Индии Аджмал Ханом. Каждый из них выступит под флагом своей страны.