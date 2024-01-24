Опубликовано 24 января 2024, 11:20
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Сказала как отрезала. Федосеева-Шукшина жёстко отреагировала на свадьбу Бари Алибасова
Лидию Федоссеву-Шукшину и Бари Алибасова связывают непростые отношения. Звёзды дружили больше 30 лет, а потом неожиданно для всех признались во взаимной симпатии и поженились. Увы, семейная лодка быстро разбилась о волну непонимания родных и близких знаменитостей. Недавно Алибасов повёл под венец новую избранницу. Федосеева-Шукшина отреагировала на это безапелляционно.
После развода, который вышел не менее скандальным, чем свадьба, Алибасов и Федосеева-Шукшина продолжали общаться и поддерживать друг друга. Но к новым отношениям бывшего актриса, похоже, не была готова.
«Ничего не хочу про это слышать, думать, понимать», — прокомментировала она свадьбу Алибасова.
Новой избранницей 76-летнего продюсера стала его сиделка Елена, которая была рядом с ним последние 2 года. Алибасов заявил, что они не устраивали пышных торжеств по этому поводу и живут тихо. Елена — седьмая жена основателя группы «На-На».