Сколько детей нужно родить, чтобы жить дольше? Учёные назвали точную цифру

Как выяснили учёные, шансы прожить до 76 лет у людей с детьми выше на 5–10%, чем у чайлдфри. Правда, к многодетным семьям это утверждение не относится. Речь идёт только о семьях с двумя детьми. Таких мам и пап ждёт самая продолжительная жизнь. Меньшее или большее количество отпрысков уже снижает шансы.

Эксперты предположили, что, возможно, дело в количестве социальных контактов. Родителям детей чаще приходится общаться с воспитателями, другими родителями или учителями, чем бездетным. Правда, если малышей, скажем, уже трое, то жизнь заметно усложняется. Всё-таки тут и работать больше нужно, чтобы семью прокормить, и стрессов добавляется. Поэтому и продолжительность жизни ниже.

В то же время построить счастливую семью выходит не у всех. Стоит ли детям искать нового папу или новую маму, рассказали в этом материале.