Сколько детей нужно родить, чтобы жить дольше? Учёные назвали точную цифру
Учёные из Мичиганского университета выяснили, что жизнь у людей без детей короче. Они проанализировали генетические и медицинские данные 276 000 британцев и вычислили, что дожить до более солидного возраста шансов больше у тех, кто обзавёлся детками. Рассказываем о том, сколько же малышей тогда нужно родить и насколько дольше можно прожить.
Как выяснили учёные, шансы прожить до 76 лет у людей с детьми выше на 5–10%, чем у чайлдфри. Правда, к многодетным семьям это утверждение не относится. Речь идёт только о семьях с двумя детьми. Таких мам и пап ждёт самая продолжительная жизнь. Меньшее или большее количество отпрысков уже снижает шансы.
Эксперты предположили, что, возможно, дело в количестве социальных контактов. Родителям детей чаще приходится общаться с воспитателями, другими родителями или учителями, чем бездетным. Правда, если малышей, скажем, уже трое, то жизнь заметно усложняется. Всё-таки тут и работать больше нужно, чтобы семью прокормить, и стрессов добавляется. Поэтому и продолжительность жизни ниже.
В то же время построить счастливую семью выходит не у всех. Стоит ли детям искать нового папу или новую маму, рассказали в этом материале.