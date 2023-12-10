«Сколько всего прошло мимо». Киркоров порассуждал об уходе со сцены

За столько лет на цене Киркоров только работал. И по его собственному признанию, сильно вымотался. Сейчас, например, он уже не хочет ездить в тур по стране, потому что гастроли даются ему тяжело.

«Сколько мимо прошло всего? Жизнь, встреч, путешествий, знакомств, просто отдыха. Банального отдыха», — посетовал Киркоров в видеоподскасте Эльдара Джарахова.

Тем не менее уходить со сцены в ближайшие годы певец не собирается. Более того, в следующем году поклонники смогут увидеть его новое шоу — он выпустит его к собственному 57-летию.

Второе дыхание у него открылось, потому что в последние годы он смог чуть-чуть притормозить, начал больше отдыхать, чаще проводить время с детьми и даже встретил любовь, имя которой держит в строжайшей тайне.