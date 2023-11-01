Скончался мужчина, которому пересадили сердце свиньи. Организм отторг орган животного

Операцию ветерану ВМФ США Фосетту сделали, когда его сердечная недостаточность уже достигла терминальной стадии. Простыми словами, мужчина был на грани смерти без шансов на жизнь. Мужчине не смогли провести традиционную пересадку сердца, так как Лоуренс страдал и другими запущенными заболеваниями. Медики предложили американцу и его семье провести уникальную операцию по пересадке сердца свиньи.

После операции мужчина активно восстанавливался и проводил отведённые ему недели с семьёй. Первое время новое сердце работало без сбоев, но спустя несколько недель началось отторжение. Пересадка сердца — рискованный процесс. Даже донорский человеческий орган может не прижиться.

Врачи бились за жизнь мужчины, но он в итоге скончался — через 6 недель после операции..

В прошлом году скончался первый человек в мире, которому пересадили сердце свиньи. Он также ушёл в мир иной из-за отторжения органа. И тоже через 2 месяца.