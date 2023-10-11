Скорость на дорогах России ограничат по ГОСТу
В России изменят правила организации дорожного движения для тех, кто строит и ремонтирует дороги. Речь идёт об отдельных положениях ГОСТа, вступивших в силу 1 мая 2023 года. Сейчас стандарт носит рекомендательный характер, но в будущем его требования хотят сделать обязательными для исполнения, сообщили «Коммерсанту» в МВД. Для этого достаточно распоряжения правительства.
ГОСТ Р 70716-2023, о котором идёт речь, определяет в том числе, в каких пределах ограничивать скорость транспорта перед нерегулируемыми пешеходными переходами, как настраивать светофоры и где устанавливать дополнительные камеры.
Всё это должно привести к сокращению числа ДТП с участием пешеходов. Например, в стандарте прописаны лимиты ограничения скорости перед зеброй (при отсутствии светофора):
- 20 км/ч — в жилых зонах;
- 30 км/ч — на улицах и дорогах местного значения.
Также в ГОСТе есть формула расчёта времени на зелёный сигнал для пешеходов и указано время, в течение которого должен загореться зелёный, если вы нажали кнопку на переходе (30 с).
Стандарт рекомендует ставить автоматические камеры фиксации нарушений на аварийных участках, где случаются ДТП с пешеходами.
Наконец, в ГОСТе есть инструкция по организации движения пешеходов и поворачивающих через зебру машин, которым горит зелёный сигнал светофора.
Какие именно положения ГОСТа станут обязательными, пока обсуждается. В МВД пояснили, что основная задача здесь — сохранение жизни и здоровья граждан «с помощью применения новых способов обустройства дорог и организации движения».
По статистике ГИБДД, за первые 8 месяцев 2023 года в стране произошло порядка 20 800 ДТП с участием пешеходов (это на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Больше всего аварий было в Москве (свыше 1600), Краснодарском крае (966) и Санкт-Петербурге (935).