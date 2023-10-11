Скорость на дорогах России ограничат по ГОСТу

ГОСТ Р 70716-2023, о котором идёт речь, определяет в том числе, в каких пределах ограничивать скорость транспорта перед нерегулируемыми пешеходными переходами, как настраивать светофоры и где устанавливать дополнительные камеры.

Всё это должно привести к сокращению числа ДТП с участием пешеходов. Например, в стандарте прописаны лимиты ограничения скорости перед зеброй (при отсутствии светофора):

20 км/ч — в жилых зонах;

30 км/ч — на улицах и дорогах местного значения.

Также в ГОСТе есть формула расчёта времени на зелёный сигнал для пешеходов и указано время, в течение которого должен загореться зелёный, если вы нажали кнопку на переходе (30 с).

Стандарт рекомендует ставить автоматические камеры фиксации нарушений на аварийных участках, где случаются ДТП с пешеходами.

Наконец, в ГОСТе есть инструкция по организации движения пешеходов и поворачивающих через зебру машин, которым горит зелёный сигнал светофора.

Какие именно положения ГОСТа станут обязательными, пока обсуждается. В МВД пояснили, что основная задача здесь — сохранение жизни и здоровья граждан «с помощью применения новых способов обустройства дорог и организации движения».

По статистике ГИБДД, за первые 8 месяцев 2023 года в стране произошло порядка 20 800 ДТП с участием пешеходов (это на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Больше всего аварий было в Москве (свыше 1600), Краснодарском крае (966) и Санкт-Петербурге (935).