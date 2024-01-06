Сладкоежкам посоветовали есть сало вместо конфет
Приверженцы здорового образа жизни и правильного питания сало обычно не жалуют. Объясняют это тем, что оно, по сути, чистый жир, который только подрывает работу организма и не приносит ровно никакой пользы. На самом деле сало можно любить не только за его необычный вкус. У этого продукта есть и полезные свойства, причём их не так уж мало, рассказала врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова.
Freepik/jcomp
Сало — источник насыщенных жиров , которые важны для строения половых гормонов, и жирорастворимых витаминов , отметила Волкова. Присутствуют в нём и ненасыщенные жиры — Омега-3.
А ещё сало — отличный источник энергии и сытости. Всего в 1 г жира содержится вдвое больше энергии, чем в углеводах.
Более того, салом можно заменить сладкое : если рука постоянно тянется за конфетами, просто добавьте в рацион кусочек сальца, посоветовала Волкова.
Сало стимулирует функции желчного пузыря , так что есть его можно для профилактики нарушений оттока желчи.
Впрочем, объедаться салом не надо — в день достаточно 20–30 г этого продукта. Чуть больше можно позволить себе в холода, когда энергетическая ценность питания выше, написала доктор в своём телеграм-канале.
Кстати, сало — вовсе не враг похудению. На личном примере это доказала ведущая Алла Довлатова. Ей удалось скинуть вес, добавив сало в рацион.