Слава Комиссаренко женился на вебкамщице. Что было дальше?

Женитьба Комиссаренко на вебкам-модели

Комик ранее не афишировал свои отношения, хотя конкретно в его случае это стоило бы сделать сразу. Пользователи узнали в жене Славы бывшую вебкамщицу, у которой даже в Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) был намекающий ник — cam.woman.

Девушку вроде бы зовут Юлия Шашкова. При этом сейчас она ведёт типичный бьюти-блог: показывает горячие фото (уже в купальнике), татуировки и прочие прелести тринадцати тысячам подписчиков. 25 сентября Комиссаренко разместил пост, в котором рассказал, что даже не знал о прошлом супруги. А когда он попросил Юлию объясниться, она ему соврала.

«В этой ситуации ужасно всё, об этой ситуации унизительно говорить, но и молчать о ней, наверное, ещё более унизительно. Нет, я об этой ситуации ничего не знал, а когда спросил о ней, мне соврали», — написал белорусский комик.

Он добавил, что не чувствует себя рассерженным, обиженным или жаждущим отмщения, ему «просто очень грустно от того, что всё так получилось».

Подробности о порнокарьере жены Комиссаренко

После публикации поста Комиссаренко его супруга спешно удалила со своей страницы совместные фото. Но пользователей интернета уже было не остановить, и начали всплывать новые подробности об избраннице юмориста.

Что известно о Юлии? Портал Woman.ru со ссылкой на знакомых девушки пишет, что родом она с Украины. Когда-то она зарабатывала себе на хлеб вебкамом, заработок тратила в том числе на пластические операции. Позже модель перебралась в Москву.

В столице Юлия поставила себе амбициозную задачу — познакомиться с известным (и богатым) артистом. Стендап как таковой её не особо интересовал, а вот 38-летний холостяк Слава — очень даже. После выступления она подошла к юмористу якобы за автографом и начала кокетничать.

Причём вебкамом, похоже, заработок Юлии не ограничивался. По некоторым данным, пишет издание, девушка занималась эскортом в Киеве и в Москве.

Чем известен Слава Комиссаренко и почему он уехал

Вячеслав Комиссаренко родился в Минске, но в 2008 году отправился покорять Москву. Популярен белорусский комик стал благодаря участию в шоу «Смех без правил» и «Comedy Баттл» в дуэте «Совесть» (с Димой Невзоровым).

Потом Слава начал выступать в одиночку и добился ещё большего успеха, став одним из первых стендап-комиков в России. Вскоре он стал постоянным участником программы «Stand Up» на ТНТ.

В январе 2020 года Слава ушёл с телевидения и стал развивать свой YouTube-канал. Зимой 2022 года Комиссаренко покинул Россию. Он объяснил отъезд тем, что за ним начал охоту КГБ Белоруссии. По словам стендапера, силовики пытались вернуть его на родину и там завести уголовное дело.

Преследование Комиссаренко связывал с критикой Александра Лукашенко, которого комик называет Чык-Чырыком.

О личной жизни Комиссаренко известно было не так много. Ранее он 5 лет встречался с фитнес-тренером Алёной, но до свадьбы так и не дошло. О причинах разрыва ничего не известно. При этом комик многие свои стендап-монологи посвящал взаимоотношениям с той самой девушкой. Похоже, теперь настало время для шуток о браке.