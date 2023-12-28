Следите за луной и снегирями. Названы главные приметы на январь

Как сообщил портал News.ru, примет на январь очень много. Вот самые распространённые из них:

если в январе идут сильные снегопады, то летом будет большой урожай хлеба;

если в январе видите белое кольцо вокруг солнца, ждите метель;

если луна светит ярко, а на небе видны звёзды, то наступающий день будет морозным и солнечным;

гром в январе сигнализируюет о скорых сильных ветрах;

треск в лесу говорит о долгой и морозной зиме.

Также в народе говорят, что если собака валяется в снегу, то ждите вьюгу, а если услышите чириканье снегиря — быть оттепели.

О приметах на весь 2024 год можно узнать больше тут.