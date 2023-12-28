Жизнь
12:40, 28 декабря 2023
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Следите за луной и снегирями. Названы главные приметы на январь

О погоде обычно сообщают синоптики и Гидрометцентр, но народная мудрость и подсказки природы порой могут рассказать даже больше. Чтобы подготовиться к наступающему 2024 году и узнать о погоде заранее, существует множество народных примет на январь. Зная о том, как чирикают птицы и какая луна на небе, можно заранее предсказать морозы и смену погоды.

Следите за луной и снегирями. Названы главные приметы на январь
© Freepik/master1305

Как сообщил портал News.ru, примет на январь очень много. Вот самые распространённые из них:

  • если в январе идут сильные снегопады, то летом будет большой урожай хлеба;
  • если в январе видите белое кольцо вокруг солнца, ждите метель;
  • если луна светит ярко, а на небе видны звёзды, то наступающий день будет морозным и солнечным;
  • гром в январе сигнализируюет о скорых сильных ветрах;
  • треск в лесу говорит о долгой и морозной зиме.

Также в народе говорят, что если собака валяется в снегу, то ждите вьюгу, а если услышите чириканье снегиря — быть оттепели.

О приметах на весь 2024 год можно узнать больше тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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