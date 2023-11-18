Российскую следачку уволили из органов за продажу обучающих курсов. Произошёл перегрев

Как сообщил телеграм-канал Baza, женщина исправно трудилась следователем до 2020 года, а потом ушла в декрет. Молодая мамочка решила не сидеть без дела, а подзаработать. Она устроилась в онлайн-школу Business cool «наставником» и начала раскручивать чудо-продукты — обещала, что всего за 4500 рублей её ученики смогут освоить сразу 25 очень «востребованных» профессии. Там были и мастер-классы по рилсам, по созданию стикеров и мини-курс по «упаковке профиля» и куча всего такого.

Правда, через какое-то время делами девушки заинтересовались коллеги по первой работе. У Екатерины на счету откуда-то взялось 2,6 млн рублей. Сообразив, что заработать на службе такие деньги дамочка не могла, правоохранители начали расследование. Теперь девушку уволили и ей грозит срок за незаконное предпринимательство.

Несмотря на то, что инфоцыган сейчас активно уличают в лжи и обмане, люди не перестают им верить. В чём их секрет — можно узнать тут.