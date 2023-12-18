Следы от прыщей портят жизнь? Врач рассказала, как от них избавиться

Как убрать постакне

Средства с кислотами

По словам Романовой, кроме процедур у косметолога, человеку придётся каждый день использовать средства с кислотами: лосьоны, пенки для умывания, тонеры, сыворотки и другие.

Энзимные пудры

В их состав входят натуральные растительные ферменты с отшелушивающими свойствами. Действуют мягко — аккуратно удаляют омертвевшие клетки поверхностного слоя кожи, ускоряют её обновление и дают осветляющий эффект. На водный баланс кожи они не влияют.

Химические пилинги

Это главная процедура для лечения постакне у косметолога. В их составе — разнообразные кислоты: например, молочная, миндальная, гликолевая или AHA. Концентрация — куда выше, чем в средствах для домашнего ухода. Но делать профессиональные пилинги дома Романова не рекомендует — можно испортить кожу. Так что положитесь на опыт и умения косметолога, и сначала ещё нужно определить, как часто и какие пилинги нужно делать, чтобы решить проблему.

Аппаратные методики

Иногда также привлекают аппаратные методики: фототерапия или лечение лазером. Например, на рубцы, по словам специалиста, хорошо влияет лазерная шлифовка. Но, если они гипертрофические (выпуклые, возвышающиеся над кожей), перед началом курса лучше сделать генетический тест на склонность к образованию рубцов. Если она есть, эта процедура не подходит.

Постакне и рубцы появляются в том числе из-за выдавливания угрей. Это одна из главных ошибок при лечении акне. Какие ещё распространены, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс.