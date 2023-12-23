Гуси будут охранять заключённых вместо собак
Раньше считалось, что собака во дворе — надёжная защита территории от воров и других злоумышленников. В случае чего она устроит лай, а значит привлечёт к себе внимание и спугнёт недоброжелателя. Бдительностью четвероногих пользуются и во многих тюрьмах. Схема тут та же. Правда, недавно в Бразилии решили заменить пёсиков на гусей. Оказалось, что этот вариант слежки намного лучше.
Как сообщило издание Oddity Central, в одной из тюрем Бразилии сторожевых собак решили заменить на гусей. Руководство этого исправительного учреждения заявило, что охрана мест пребывания уголовников с гусями обходится дешевле.
Там также отметили, что у гусей острый слух и громкий голос. Так что при внештатных ситуациях крик поднимается приличный и охранники тут же на него реагируют. Конечно, только на гусей там не полагаются — есть ещё видеонаблюдение и охрана.
О том, кто умнее — кошки или собаки — можно узнать в этом материале.