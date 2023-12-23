Гуси будут охранять заключённых вместо собак

Как сообщило издание Oddity Central, в одной из тюрем Бразилии сторожевых собак решили заменить на гусей. Руководство этого исправительного учреждения заявило, что охрана мест пребывания уголовников с гусями обходится дешевле.

Там также отметили, что у гусей острый слух и громкий голос. Так что при внештатных ситуациях крик поднимается приличный и охранники тут же на него реагируют. Конечно, только на гусей там не полагаются — есть ещё видеонаблюдение и охрана.

О том, кто умнее — кошки или собаки — можно узнать в этом материале.