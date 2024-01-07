Слишком дорогой мусор. Победительница лотереи едва не выбросила билет на 84 млн рублей
Желание расхламиться — всегда похвальное, но прежде чем выкидывать что-то, лучше сто раз проверить — не потребуется ли когда-нибудь эта вещь. Непоправимую ошибку едва не совершила 39-летняя жительница Мичигана, США, когда собралась выкинуть лотерейный билетик. Она была уверена, что ничего не выиграет и нет смысла даже париться.
В последний момент женщина решила проверить номера на билете — не зря же купила. И когда программа показала $ 925 500 (более 84 млн рублей), женщина решила, что сбой случился либо у техники, либо у неё самой. Но сколько бы она ни перепроверяла, результат оставался тем же.
Победительница рассказала, куда потратит выигрыш — на удивление, подход у неё очень здравый. Женщина планирует выплатить кредит за машину, а остальное оставить на пенсию, чтобы потом не считать каждую копейку.
Но верить в выигрыш стоит только той лотереи, для которой сам покупал билетик. Иначе есть шанс наткнуться на мошенников. О этой и других схемах развода можно почитать вот здесь.