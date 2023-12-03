«Слишком легко жилось». Костомаров честно рассказал о сложностях после ампутации

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова пригласили на международную выставку-форум «Россия», на сессию «Железная воля и технологии для жизни». В рамках мероприятия спортсмен рассказал, как ему удаётся достигать своих целей, например встать на ноги и продолжать заниматься спортом.

Костомаров ответил, что нужно ставить высокие цели, а затем тренироваться каждый день через нежелание, боль и любые другие помехи. Зато когда цель будет достигнута, удовлетворение от этого перекроет все минусы, которые портили жизнь. Из этого — борьбы и радости от победы — жизнь в целом-то и состоит.

«Наверное, мне слишком легко жилось. Всё было как-то хорошо, размеренно», — вспомнил спортсмен прошлое до больницы. Он признался, что иногда просыпается и думает, за что ему такое наказание, но затем берёт себя в руки и продолжает бороться.

В начале года Роман Костомаров попал в больницу с тяжёлым случаем коронавируса. Ему пришлось пережить не одну операцию, в том числе и по удалению кистей рук и ног. Но, несмотря на это, сейчас он с семьёй и даже уже выходил на лед, играл в теннис и выступал на шоу.