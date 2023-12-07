«Слово пацана». Почему вокруг сериала о подростковых бандах столько хайпа и критики

Угроза запрета и жаркие споры

После того как насмотревшиеся сериала подростки начали всё чаще мелькать в сводках новостей, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям и призвала запретить «Слово пацана».

Весь ноябрь эта полемика росла, как снежный ком. А рейтинги просмотров демонстрировали, что угрозы запрета только добавили сериалу «Слово пацана» популярности. Когда вышли 5 серий из 8, «Слово пацана» был уже на 4 месте в топе сериалов «Кинопоиска» и имел более 200 000 оценок — это больше, чем у каждого из трёх лидеров этого рейтинга.

Самое же пристальное внимание чиновников «Слово пацана» получило после 2 декабря, когда на остановке в Иркутске от ножевых ранений умер 15-летний школьник. В прессе сразу появились предположения, что это очень похоже на разборки подростковых банд, прямо как в сериале.

Следователи быстро нашли нападавших, но не увидели связи между преступлением и «популярным сериалом». Убийцы не смотрели сериал «Слово пацана», а вот к уголовной ответственности их уже привлекали.

4 декабря председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана» на пропаганду опасного образа жизни для подростков. Она потребовала также дать оценку действий режиссёра сериала и тех, кто выпустил его и дал разрешение на прокат.

В защиту «Слова пацана»

Вечером того же дня сценарист фильма Андрей Золотарев заметил, что не понимает, что в нём можно запретить. По его словам, сериал рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».

В поддержку сериала выступил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Сериал он не смотрел, но наслышан о нём и считает, что «ко всему надо подходить с головой». Суяргулов добавил, что думающие люди способны найти, какие выводы сделать из сюжета сериала, а не думающие — примкнут к массовому психозу с критикой и призывами к его запрету.

Глава ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина поблагодарила создателей сериала за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде. И заставил общество эту тему обсуждать. Мизулина-младшая заметила, что драк и жестокости среди подростков в России много и без сериала. Поэтому с подростками нужно постоянно работать, принимать серьезные меры, потому что подростки «хотят, как и все, жить в мире и спокойствии».

Сериал хвалят за «внятную историю» даже те, кто не называет себя большим поклонником криминального жанра. Максим Башорин, трейлермейкер компании Trailermakers.ru, работавшим над сериалом, отмечает: