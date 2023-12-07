«Слово пацана». Почему вокруг сериала о подростковых бандах столько хайпа и критики
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» ещё целиком не вышел, а уже стал событием среди российских телепроектов. Его превозносят за сюжет, актёрскую игру и мастерскую режиссёрскую работу и тут же ругают за то, что такое сильное произведение производит не менее сильное впечатление на молодёжь. Картину, посвящённую казанскому феномену — разгулу молодёжных группировок в Казани конца 1980-х, — уже требуют запретить за жёсткие сцены. Разбираемся, почему сериал получился таким неоднозначным и что не понравилось в нём поборникам морали.
О чём сериал «Слова пацана»
По сюжету (подробнее о нём — ниже) действие сериала происходит в Казани конца 80-х, когда подростки сбивались в «улицы» и терроризировали город. Эти группировки воевали друг с другом за районы, яростно делили территории и выработали довольно подробный свод правил.
Жора Крыжовников в своей истории использовал книгу журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», которая вышла в 2020 году. Гараев собрал масштабное исследование темы с обращением к разным источникам и с личными интервью. Это очень вдумчивое социологическое исследование, где и автор исследования, и его респонденты, все в школьном возрасте прошли эту мясорубку. В эпилоге Роберт Гараев отмечает, что почти все его собеседники сходятся в одном: они не хотят, чтоб их дети состояли в группировках.
Тщательно подобранная в кадре атмосфера эпохи передаёт и даже фокусирует тягостное ощущение тревоги, животного страха и бессмысленной агрессии.
Уже с первых минут сериала очевидно, что рассказываемая режиссёром история добром не кончится. Возможно, будет героям будет дан выбор между просто плохим и очень плохим, но и только. Общая мысль проста: встав на скользкую дорожку, обратно человеку выйти будет очень непросто.
Главная идея сериала звучит в словах главных героев: «Запомни. Ты теперь пацан, ты с улицы, а кругом враги».
Влияние на молодёжь
На премьере чиновники от культуры говорили, что у создателей сериала вышло наглядно показать, «как не надо», и что возвращаться в то время ужасно.
Школьники посчитали иначе. Как сообщил Mash Iptash, подростки 12–16 лет из села Сарманово создали сеть телеграм-каналов, где стали косплеить «забивы» — драки стенка на стенку. И в подражение известным ОПГ 1990-х годов — «Жилке» и «Хади Такташ», — решили «делить асфальт», то есть бороться за территорию.
Один из роликов попался на глаза силовикам. Полиция провела проверку и выяснила, что ребята просто играли. Сами они тоже говорят, что драки не было — судя по видео, они только бросали снежки, бегали и толкались. В местные больницы также никто не обращался.
Угроза запрета и жаркие споры
После того как насмотревшиеся сериала подростки начали всё чаще мелькать в сводках новостей, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям и призвала запретить «Слово пацана».
Весь ноябрь эта полемика росла, как снежный ком. А рейтинги просмотров демонстрировали, что угрозы запрета только добавили сериалу «Слово пацана» популярности. Когда вышли 5 серий из 8, «Слово пацана» был уже на 4 месте в топе сериалов «Кинопоиска» и имел более 200 000 оценок — это больше, чем у каждого из трёх лидеров этого рейтинга.
Самое же пристальное внимание чиновников «Слово пацана» получило после 2 декабря, когда на остановке в Иркутске от ножевых ранений умер 15-летний школьник. В прессе сразу появились предположения, что это очень похоже на разборки подростковых банд, прямо как в сериале.
Следователи быстро нашли нападавших, но не увидели связи между преступлением и «популярным сериалом». Убийцы не смотрели сериал «Слово пацана», а вот к уголовной ответственности их уже привлекали.
4 декабря председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана» на пропаганду опасного образа жизни для подростков. Она потребовала также дать оценку действий режиссёра сериала и тех, кто выпустил его и дал разрешение на прокат.
В защиту «Слова пацана»
Вечером того же дня сценарист фильма Андрей Золотарев заметил, что не понимает, что в нём можно запретить. По его словам, сериал рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».
В поддержку сериала выступил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Сериал он не смотрел, но наслышан о нём и считает, что «ко всему надо подходить с головой». Суяргулов добавил, что думающие люди способны найти, какие выводы сделать из сюжета сериала, а не думающие — примкнут к массовому психозу с критикой и призывами к его запрету.
Глава ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина поблагодарила создателей сериала за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде. И заставил общество эту тему обсуждать. Мизулина-младшая заметила, что драк и жестокости среди подростков в России много и без сериала. Поэтому с подростками нужно постоянно работать, принимать серьезные меры, потому что подростки «хотят, как и все, жить в мире и спокойствии».
Сериал хвалят за «внятную историю» даже те, кто не называет себя большим поклонником криминального жанра. Максим Башорин, трейлермейкер компании Trailermakers.ru, работавшим над сериалом, отмечает:
«Для меня это в первую очередь повествование о жизненных ценностях и ориентирах. Они могут меняться за все годы несколько раз, однако главное — всегда нужно поступать по совести».
Сам Жора Крыжовников отрицает романтизацию криминала в своём сериале:
«Романтизация всё-таки, на мой вкус, это немножко приподнять, приукрасить, сделать более привлекательным. Ну и что там привлекательного? Где в «Слове пацана» романтизация криминала? Там, повторюсь, есть предчувствие, что вот, нашёл своих. Но на самом деле это иллюзия братства, иллюзия единения. Там нет правды, нет примеров для подражания. Всё это только начало больших драматических событий. <...> Иначе говоря, как бы эти пацаны ни братались в 1980-х, став в 1990-х бандитами, они друг друга стали убивать».
Режиссёр намекнул на мрачную развязку его истории:
«Мы не можем восхищаться ужасом. <...> Тема для меня такая: преступление не может быть безнаказанным. Если раз ступишь на эту дорожку, тебе вернётся в этом колесе Сансары».
Дав большое интервью после премьеры, режиссёр переложил ответственность на зрителя, заявив: «Задача была вызвать эмоцию, дать возможность зрителю войти в этот мир, узнать его правила, оказаться вместе с героями внутри вот этой странной реальности, в которой вот такие законы, где ты даёшь слово маленькому пацанёнку, но можешь его не выполнить, потому что он ещё не пацан. И дальше уже работа зрителя — выносить уроки или не выносить».
Фразу «Пацаны не извиняются» режиссёр вынес на афишу сериала. И прямо говорит в интервью: «Несмотря ни на какие свои ошибки, я прощения просить не буду».