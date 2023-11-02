Смертельная пыль. Учёные выяснили причину исчезновения динозавров с Земли
Примерно 65 млн лет назад на Землю рухнул астероид диаметром около 10–15 км. Это событие многие учёные считают причиной вымирания динозавров. Но что конкретно убило животных? Не взрывная же волна. Здесь уже версии сильно разнятся. Ученые из Брюссельского свободного университета подтвердили одну из старых гипотез: динозавров погубила силикатная пыль, которая после падения астероида попала в атмосферу и нарушила фотосинтез на планете.
Астероид упал на Землю максимально неудачным для тогдашних землян образом — под углом 60 градусов. Это вызвало максимально возможный выброс пыли в атмосферу. На месте падения образовался 300-километровый кратер . Ранее пылевой гипотезе противопоставляли гипотезу о том, что солнечный свет перекрыли сера и сажа от лесных пожаров. Многие исследователи говорили, что пыль была слишком крупной, чтобы долго оставаться в атмосфере. И вот бельгийские специалисты изучили частицы пыли, найденные в древних озёрных отложениях на участке Танис в штате Северная Дакота. Именно эти пылинки осели в атмосфере.
Размер частиц варьировался от 0,8 до 8 микрометров. То есть они оказались достаточно маленькими, чтобы перекрыть солнечный свет примерно на 15 лет, вызвав глобальное похолодание на 15 градусов.
Учёные также составили климатические модели, показавшие, что динозавры вымерли из-за катастрофически сильного сокращения фотосинтеза, благодаря которому растут растения, которыми питаются животные и насекомые.
Ранее в Якутии обнаружили останки древних животных. Учёные нашли кости мамонта, носорога, волка, бизона, оленя и других животных, которые ранее обитали в этой местности.