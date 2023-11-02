Смертельная пыль. Учёные выяснили причину исчезновения динозавров с Земли

Астероид упал на Землю максимально неудачным для тогдашних землян образом — под углом 60 градусов. Это вызвало максимально возможный выброс пыли в атмосферу. На месте падения образовался 300-километровый кратер . Ранее пылевой гипотезе противопоставляли гипотезу о том, что солнечный свет перекрыли сера и сажа от лесных пожаров. Многие исследователи говорили, что пыль была слишком крупной, чтобы долго оставаться в атмосфере. И вот бельгийские специалисты изучили частицы пыли, найденные в древних озёрных отложениях на участке Танис в штате Северная Дакота. Именно эти пылинки осели в атмосфере.

Размер частиц варьировался от 0,8 до 8 микрометров. То есть они оказались достаточно маленькими, чтобы перекрыть солнечный свет примерно на 15 лет, вызвав глобальное похолодание на 15 градусов.

Учёные также составили климатические модели, показавшие, что динозавры вымерли из-за катастрофически сильного сокращения фотосинтеза, благодаря которому растут растения, которыми питаются животные и насекомые.

Ранее в Якутии обнаружили останки древних животных. Учёные нашли кости мамонта, носорога, волка, бизона, оленя и других животных, которые ранее обитали в этой местности.