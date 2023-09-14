Смертельная ягода. Как спастись, если съели вороний глаз
Вороний глаз — это ядовитое растение, ягоды которого запросто можно спутать с голубикой или черникой. Легче всего ошибиться в выборе детям, но рискуют и взрослые, не знакомые с этим растением. В этом случае понятно станет, только когда съешь — вкус горьковатый, слизистая реагирует негативно. При этом отравиться вороньим глазом легко, в том числе и насмерть.
Даже одной ягоды вороньего глаза может быть достаточно, чтобы умереть, предупредили в главном управленим МЧС России по Республике Карелия. В опасности и люди, и животные.
Отравление вороньим глазом проявляется так:
- тошнота,
- рвота,
- судороги,
- головокружение.
Возможны нарушение дыхания и проблемы с сердцем.
Специалисты Роспотребнадзора также предупредили, что отравление вороньим глазом может закончиться смертью.
На вкус эти ягоды горьковатые. если их съесть, начнёт жечь и сушить слизистые оболочки рта и гортани. Кроме головокружения, также начинает сильно болеть голова и увеличиваются зрачки.
В случае отравления нужно вызвать медиков, а до их приезда промыть желудок большим количеством слабого солевого или марганцевого раствора, либо сорбентами — например, активированным углём или энтеросгелем.
«Секрет фирмы» ранее рассказывал о ядовитых домашних растениях. Список самых опасных большой, некоторые из них тоже могут спровоцировать смерть.