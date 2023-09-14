Жизнь
20:40, 14 сентября 2023
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Смертельная ягода. Как спастись, если съели вороний глаз

Вороний глаз — это ядовитое растение, ягоды которого запросто можно спутать с голубикой или черникой. Легче всего ошибиться в выборе детям, но рискуют и взрослые, не знакомые с этим растением. В этом случае понятно станет, только когда съешь — вкус горьковатый, слизистая реагирует негативно. При этом отравиться вороньим глазом легко, в том числе и насмерть.

Смертельная ягода. Как спастись, если съели вороний глаз
© Скриншот/YouTube-канал «Экологические экскурсии в Петербурге.»

Даже одной ягоды вороньего глаза может быть достаточно, чтобы умереть, предупредили в главном управленим МЧС России по Республике Карелия. В опасности и люди, и животные.

Отравление вороньим глазом проявляется так:

  • тошнота,
  • рвота,
  • судороги,
  • головокружение.

Возможны нарушение дыхания и проблемы с сердцем.

Специалисты Роспотребнадзора также предупредили, что отравление вороньим глазом может закончиться смертью.

На вкус эти ягоды горьковатые. если их съесть, начнёт жечь и сушить слизистые оболочки рта и гортани. Кроме головокружения, также начинает сильно болеть голова и увеличиваются зрачки.

В случае отравления нужно вызвать медиков, а до их приезда промыть желудок большим количеством слабого солевого или марганцевого раствора, либо сорбентами — например, активированным углём или энтеросгелем.

«Секрет фирмы» ранее рассказывал о ядовитых домашних растениях. Список самых опасных большой, некоторые из них тоже могут спровоцировать смерть.

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