Смертельная ягода. Как спастись, если съели вороний глаз

Даже одной ягоды вороньего глаза может быть достаточно, чтобы умереть, предупредили в главном управленим МЧС России по Республике Карелия. В опасности и люди, и животные.

Отравление вороньим глазом проявляется так:

тошнота,

рвота,

судороги,

головокружение.

Возможны нарушение дыхания и проблемы с сердцем.

Специалисты Роспотребнадзора также предупредили, что отравление вороньим глазом может закончиться смертью.

На вкус эти ягоды горьковатые. если их съесть, начнёт жечь и сушить слизистые оболочки рта и гортани. Кроме головокружения, также начинает сильно болеть голова и увеличиваются зрачки.

В случае отравления нужно вызвать медиков, а до их приезда промыть желудок большим количеством слабого солевого или марганцевого раствора, либо сорбентами — например, активированным углём или энтеросгелем.

«Секрет фирмы» ранее рассказывал о ядовитых домашних растениях. Список самых опасных большой, некоторые из них тоже могут спровоцировать смерть.