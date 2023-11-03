Смертельный ужин. Австралийка отравила родню, подав пирог с ядовитыми грибами

Оказалось, что все умерли после того, как сходили в гости к 49-летней Эрин Паттерсон. 29 июля она испекла пирог «Веллингтон» из говяжьей вырезки от известного шеф-повара Гордона Рамзи. Но женщина немного отошла от оригинального рецепта и добавила ядовитых грибов…

Отведать пирога не посчастливилось четырём родственникам Эрин: родной сестре, её мужу-пастору и двум бывшим свекровям. Все оказались в больнице, выжил только мужчина — ему пересадили печень. Сейчас все ждут, когда он сможет дать показания.

Жертв могло быть больше — Эрин приглашала и своего бывшего мужа, но он в последнюю минуту решил не идти, пишет Shot. Кстати, оказалось, что год назад он перенёс необъяснимую болезнь, в результате которой больше двух недель пролежал в коме и чуть не умер.

Паттерсон арестовали. Выяснилось, что она положила в пирог бледные поганки. Женщина уверяет, что купила грибы в супермаркете и азиатском магазинчике, а сама не отравилась, так как вовремя выпила препарат для печени.