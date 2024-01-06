СМИ сообщили, что Ивлеева сбежала в Дубай после «голой вечеринки». Что ответила Настя

Сведения об отъезде Ивлеевой из России Собчак получила от двух адвокатов, которые занимаются делом Николая Васильева, он же рэпер Vacio. Она удивилась, что ей сообщили неверную информацию, и понадеялась, что участников вечеринки вскоре оставят в покое.

Ранее о переезде блогерши в Дубай сообщал телеграм-канал «Небожена». По его сведениям, Ивлеева планировала уехать за границу, чтобы переждать скандал с голой вечеринкой.

Сама Настя Ивлеева в ответ на слухи и спекуляции вышла на связь в своём блоге. Она записала видео из Санкт-Петербурга, прокомментировав все последние новости о её якобы отъезде. По словам блогерши, она приехала на праздники в Питер, чтобы провести новогодние выходные с семьёй и друзьями.

О каких опасных последствиях говорила телеведущая Ксения Собчак — не понятно, потому что Ивлеевой уже пришлось заплатить штраф в 100 000 рублей за организацию вечеринки, которая нарушила несколько статей.