Жизнь
16:00, 02 января 2024
1 мин.

У звезды «Глухаря» нашли опухоль

64-летний Андрей Балякин снялся в 160 с лишним картинах. Он наиболее известен зрителям по сериалам «Глухарь», «Ивановы-Ивановы», «Солдаты» и «След». Также актёр играет в театре. Телеграм-канал Shot рассказал, что у артиста на рентгенографии обнаружили опухоль в лëгких и теперь он проходит углублённые обследования, чтобы узнать точный диагноз.

У звезды «Глухаря» нашли опухоль
© Скриншот/YouTube-канал «Просто Детектив»

По информации Shot, в лёгких у Балякина нашли уплотнения неправильной формы. Врачи считают, что они могли появиться в результате тяжёлой пневмонии, а в будущем могут привести к дыхательной недостаточности критического уровня.

Балякин рассказал телеграм-каналу, что и правда недавно был в больнице — ему провели обследование и сделали микрооперацию. Но актёр заверил, что с ним всё хорошо и вперди много интересных проектов.

Осенью стало известно о том, что рак обнаружили у 86-летнего учёного и телеведущего Николая Дроздова. В конце декабря сообщалось, что наступила ремиссия.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.