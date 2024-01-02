У звезды «Глухаря» нашли опухоль

По информации Shot, в лёгких у Балякина нашли уплотнения неправильной формы. Врачи считают, что они могли появиться в результате тяжёлой пневмонии, а в будущем могут привести к дыхательной недостаточности критического уровня.

Балякин рассказал телеграм-каналу, что и правда недавно был в больнице — ему провели обследование и сделали микрооперацию. Но актёр заверил, что с ним всё хорошо и вперди много интересных проектов.

Осенью стало известно о том, что рак обнаружили у 86-летнего учёного и телеведущего Николая Дроздова. В конце декабря сообщалось, что наступила ремиссия.