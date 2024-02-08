Жизнь
Опубликовано 08 февраля 2024, 14:50
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СМИ сообщили о госпитализации Панкратова-Чёрного с кучей поломанных рёбер

Народный артист России и звезда советского фильма «Мы из джаза» Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу в Москве, сообщил Shot. По сведениям телеграм-канала, во время гастролей в Красноярске актёр поскользнулся и упал на улице. Но проблема дала о себе знать только после возвращения в столицу. Оказалось, Панкратов-Чёрный сломал сразу 5 рёбер. Ранее у него уже бывали подобные травмы.
СМИ сообщили о госпитализации Панкратова-Чёрного с кучей поломанных рёбер
© Кадр YouTube / Вести Крым

Как сообщил Shot, сначала медики подозревали у актёра инфаркт. Он якобы жаловался на сильную боль в области сердца и трудности с дыханием. Но впоследствии инфаркт не подтвердился, зато обнаружились переломы рёбер.

Жена Панкратова-Чёрного Юлия Монахова подтвердила, что её супруг действительно упал в гололёд. При этом она опровергла порталу «360» сведения, что артист попал в больницу с подозрением на инфаркт. Сейчас с ним всё в порядке.

По сведениям издания, скорая помощь приезжала к актёру вечером 5 февраля. Потом его увезли в больницу с предварительным диагнозом «пароксизмальная аритмия». Это форма аритмии, при которой у человека случаются внезапные и приступообразные нарушения сердечного ритма.

Ранее из-за аритмии пришлось вызывать скорую телеведущему Александру Гордону. Ему стало плохо после перебранки с актёром из «Слова пацана».

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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