СМИ сообщили о госпитализации Панкратова-Чёрного с кучей поломанных рёбер

Как сообщил Shot, сначала медики подозревали у актёра инфаркт. Он якобы жаловался на сильную боль в области сердца и трудности с дыханием. Но впоследствии инфаркт не подтвердился, зато обнаружились переломы рёбер.

Жена Панкратова-Чёрного Юлия Монахова подтвердила, что её супруг действительно упал в гололёд. При этом она опровергла порталу «360» сведения, что артист попал в больницу с подозрением на инфаркт. Сейчас с ним всё в порядке.

По сведениям издания, скорая помощь приезжала к актёру вечером 5 февраля. Потом его увезли в больницу с предварительным диагнозом «пароксизмальная аритмия». Это форма аритмии, при которой у человека случаются внезапные и приступообразные нарушения сердечного ритма.

Ранее из-за аритмии пришлось вызывать скорую телеведущему Александру Гордону. Ему стало плохо после перебранки с актёром из «Слова пацана».