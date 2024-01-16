Звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого уличили в безобразном поведении на съёмках

Якобы исполнитель роли Кащея в «Слове пацана» на съёмках употребляет их «как не в себя». А ещё кричит и унижает ассистенток, за которых некому заступиться.

Первым об отвратительном поведении сериального актёра написал телеграм-канал iGutsal, не назвав имени артиста. Издание PeopleTalk подтвердило, что речь идёт именно о Кологривом.

Теперь в тусовке спорят: долго ли продлится популярность Кологривого, учитывая, что работать с ним уже отказываются?

Ранее актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в «Слове пацана», высказалась о втором сезоне сериала.