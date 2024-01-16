14:40, 16 января 2024
1 мин.
Звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого уличили в безобразном поведении на съёмках
Актёр Никита Кологривый из нашумевшего сериала «Слово пацана» дал несколько интервью, в которых основательно проехался по более матёрым коллегам по цеху. Претензии, в основном, сводились к уровню их актёрской игры. Только вот, похоже, сама восходящая звезда профессионализмом на съёмках не отличается. Поговаривают, не обходится даже без запрещённых веществ.
© n.kologrivyy/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Якобы исполнитель роли Кащея в «Слове пацана» на съёмках употребляет их «как не в себя». А ещё кричит и унижает ассистенток, за которых некому заступиться.
Первым об отвратительном поведении сериального актёра написал телеграм-канал iGutsal, не назвав имени артиста. Издание PeopleTalk подтвердило, что речь идёт именно о Кологривом.
Теперь в тусовке спорят: долго ли продлится популярность Кологривого, учитывая, что работать с ним уже отказываются?
Ранее актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в «Слове пацана», высказалась о втором сезоне сериала.