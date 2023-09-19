Собака боится машины? Кинолог рассказал, как приучить питомца к путешествиям
Домашнее животное — это почти ребёнок: его тоже нужно воспитывать, а в воспитании оно приобретает характер, который потом может не меняться всю его жизнь. Так, собаку с малых лет можно приучить ездить с ветерком на автомобиле. Если пёс, будучи щенком, привык к машинам, то и бояться их он точно не будет. А вот взрослую собаку приучить к поездкам не так просто, но тоже вполне возможно. Рассказываем как.
Как объяснил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, проще всего к поездкам на машине привыкают щенки, если правильно сформировать их характер.
Специалист пояснил: характер у собак «куётся» с 2 до 3 месяцев, после чего частенько не меняется в течение всей их жизни. Поэтому щенков лучше побольше знакомить с миром, брать в поездки. Само собой, на первых порах им придётся путешествовать в переноске, а то, не дай бог, упадут куда-нибудь не туда.
А вот со взрослой собакой дело обстоит сложнее. Её стоит приучать к автомобилю очень постепенно, если она до этого никогда на нём не путешествовала.
Для начала дайте ей привыкнуть к машине: принесите туда её любимую подстилку или игрушки и проведите там время с питомцем. Потом можно будет немножко проехаться, а спустя какое-то время попробовать и более длительный заезд.
Если пёсик очень волнуется, можно дать ему перед путешествием успокоительное. И не забудьте водичку с лакомствами, чтобы собаке было комфортно в пути.
Главное — не усаживайте животное в машину насильно. Это жуткий стресс, который может плачевно сказаться на здоровье собаки, а в некоторых случаях и убить.
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