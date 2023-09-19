Собака боится машины? Кинолог рассказал, как приучить питомца к путешествиям

Как объяснил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, проще всего к поездкам на машине привыкают щенки, если правильно сформировать их характер.

Специалист пояснил: характер у собак «куётся» с 2 до 3 месяцев, после чего частенько не меняется в течение всей их жизни. Поэтому щенков лучше побольше знакомить с миром, брать в поездки. Само собой, на первых порах им придётся путешествовать в переноске, а то, не дай бог, упадут куда-нибудь не туда.

А вот со взрослой собакой дело обстоит сложнее. Её стоит приучать к автомобилю очень постепенно, если она до этого никогда на нём не путешествовала.

Для начала дайте ей привыкнуть к машине: принесите туда её любимую подстилку или игрушки и проведите там время с питомцем. Потом можно будет немножко проехаться, а спустя какое-то время попробовать и более длительный заезд.

Если пёсик очень волнуется, можно дать ему перед путешествием успокоительное. И не забудьте водичку с лакомствами, чтобы собаке было комфортно в пути.

Главное — не усаживайте животное в машину насильно. Это жуткий стресс, который может плачевно сказаться на здоровье собаки, а в некоторых случаях и убить.

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