Собака «сообщила» об измене в семье, съев трусы

Как сообщило издание, в Новосибирске у двух супругов приболел лабрадор. Собачка стала менее активной и плохо ела. Хозяева отвезли её к ветеринару, и там врачи обнаружили, что она съела что-то несъедобное.

Животное пришлось оперировать, но всё обошлось. Оказалось, что она проглотила женские стринги. Но когда врачи пришли показать хозяевам, что же было в ЖКТ у их любимца, то они были одновременно рады, что собака скоро поправится, и удивлены. Женщина была в недоумении от того, что это не её трусы. А мужчина был готов провалиться сквозь землю.

В итоге выяснилось, что элемент нижнего белья принадлежит его любовнице.

Впрочем, домашние питомцы могут не только есть несъедобные предметы и портить мебель, они ещё способны помочь человеку сохранить здоровье. Кошки, например, уберегут от инсультов.