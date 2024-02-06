Жизнь
Опубликовано 06 февраля 2024, 17:50
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Собака «сообщила» об измене в семье, съев трусы

Измена в семье часто всплывает неожиданно: рано или поздно на неё обязательно укажут проколы супруга или супруги. В одном семействе муж планировал скрывать связь с другой женщиной ещё долгое время, но его собака нашла способ «рассказать» о секрете хозяина жене. Она просто съела трусы его любовницы. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
Собака «сообщила» об измене в семье, съев трусы
© freepik

Как сообщило издание, в Новосибирске у двух супругов приболел лабрадор. Собачка стала менее активной и плохо ела. Хозяева отвезли её к ветеринару, и там врачи обнаружили, что она съела что-то несъедобное.

Животное пришлось оперировать, но всё обошлось. Оказалось, что она проглотила женские стринги. Но когда врачи пришли показать хозяевам, что же было в ЖКТ у их любимца, то они были одновременно рады, что собака скоро поправится, и удивлены. Женщина была в недоумении от того, что это не её трусы. А мужчина был готов провалиться сквозь землю.

В итоге выяснилось, что элемент нижнего белья принадлежит его любовнице.

Впрочем, домашние питомцы могут не только есть несъедобные предметы и портить мебель, они ещё способны помочь человеку сохранить здоровье. Кошки, например, уберегут от инсультов.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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