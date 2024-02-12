Собчак пригрозила иском НТВ за «воровство» из своих соцсетей

Телеведущая высказалась о втором фильме «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни» в своём телеграм-канале. По её мнению, он получился слабее и это «отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии в стиле "Экспресс-газеты"».

Что не понравилось Собчак в фильме

Она отметила, что фильм представляет собой в основном пережёвывание тысячу раз пережёванной её личной жизни 20-летней давности:

создатели вставили кадры её интервью 2017 года;

использовали против неё память о её отце (первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак);

нашли «яркое доказательство её "заукраинства"» — фото 5-летней давности в жёлто-синем купальнике;

переврали факты её аварии;

информацию о её домах взяли из её же соцсетей.

Что хочет Собчак

Телеведущая решила подать на НТВ в суд иски:

о клевете и защите чести и достоинства;

за «воровство» её материалов из YouTube и соцсетей.

«Бессмысленно, наверное, но вдруг», — резюмировала она.

А не так давно в суд подали на саму Собчак. Один российский эксперт по счастью возмутился тем, что в ролике на своём YouTube-канале она использовала его книгу как оскорбительную подводку к рекламе. Истец потребовал от телеведущей 50 млн рублей.