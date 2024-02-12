Опубликовано 12 февраля 2024, 10:50
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Собчак пригрозила иском НТВ за «воровство» из своих соцсетей
Недавно на НТВ вышли сразу два фильма о телеведущей Ксении Собчак: «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». Судя по анонсу, речь в них шла не только о её жизни, но и зарубежной недвижимости. Ксения Анатольевна посчитала, что документальная картина достойна иска, и уже подумывает его подать. Рассказываем, что телеведущую задело в фильме.
Телеведущая высказалась о втором фильме «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни» в своём телеграм-канале. По её мнению, он получился слабее и это «отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии в стиле "Экспресс-газеты"».
Что не понравилось Собчак в фильме
Она отметила, что фильм представляет собой в основном пережёвывание тысячу раз пережёванной её личной жизни 20-летней давности:
- создатели вставили кадры её интервью 2017 года;
- использовали против неё память о её отце (первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак);
- нашли «яркое доказательство её "заукраинства"» — фото 5-летней давности в жёлто-синем купальнике;
- переврали факты её аварии;
- информацию о её домах взяли из её же соцсетей.
Что хочет Собчак
Телеведущая решила подать на НТВ в суд иски:
- о клевете и защите чести и достоинства;
- за «воровство» её материалов из YouTube и соцсетей.
«Бессмысленно, наверное, но вдруг», — резюмировала она.
А не так давно в суд подали на саму Собчак. Один российский эксперт по счастью возмутился тем, что в ролике на своём YouTube-канале она использовала его книгу как оскорбительную подводку к рекламе. Истец потребовал от телеведущей 50 млн рублей.