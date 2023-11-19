Собираетесь рожать? Юрист напомнил, как продлить договор на работе

Работодатель имеет право не чаще одного раза в три месяца затребовать от сотрудницы, заявившей о беременности, медицинскую справку , подтверждающую сей факт. Документ должен быть именно в таком виде — приносить результаты анализов и подобное бессмысленно.

По словам юриста, если женщина хочет взять отпуск по беременности и родам, работодатель обязан продлить трудовой договор до его окончания.

Другая история — когда беременная вместо отпуска продолжает работать. Тут уже начальство в праве расторгнуть с ней трудовой договор , причём довольно быстро — в течение недели.

Лабазнов напомнил, что отпуск по беременности и родам длится 70 календарных дней до родов, а если беременность многоплодная, то на две недели больше — 84 дня. После родов — обычно 70 календарных дней, но в случае осложнённых родов — уже 86, и аж 110, если родится двое или больше детей.

«Отпуск исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью, независимо от количества дней, фактически использованных женщиной до родов», — уточнил юрист.