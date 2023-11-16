Соблюдайте эти правила, чтобы зубной имплант прижился. Иначе будет отторжение
Имплантация зубов — порой единственный способ сохранить красивую улыбку. Вот только способ крайне затратный и вдобавок рискованный: не всегда процедура проходит успешно. Спустя несколько дней, недель и даже месяцев может начаться отторжение импланта, и кровно заработанные деньги улетят в трубу. Почему имплант не приживается и можно ли избежать осложнений с ним, «Секрету фирмы» объяснил Олег Щёкин, врач высшей категории, стоматолог-терапевт, ортопед, хирург, к. м. н.
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Почему возникают проблемы с имплантами
Имплант вкручивают в кость — как твёрдое тело в твёрдое тело. Вкрутка, механическая связь, держится всего месяц, далее ослабляется. Живая ткань теряет механическую связь, и на её смену приходит биологическая: клетки интегрируются к импланту. Поэтому, технически, не имплант приживается к человеку, а человек к импланту.
«Отторжение импланта может произойти на двух этапах. Либо на этапе приживления, который длится со дня операции и до 3–4 месяцев. Либо на этапе эксплуатации, когда уже надели коронку».
Причин, почему могут возникать проблемы при имплантации зубов, много. Но глобально, по словам Щёкина, их можно разделить на 3 группы:
Это не до конца выверенные действия врача. Например, произошёл перегрев костной ткани в момент вкрутки импланта, была проведена недостаточная очистка от кисты — волокна кисты могут сохраниться в костной ткани и в момент приживления импланта дать рост не костной ткани, а мягкой, в которой имплант не держится и выпадает. Также проблемой может стать недостаточность знаний у врача в построении ортопедической конструкции на импланте.
Пациент плохо соблюдает рекомендации врача. После установки импланта нужно принимать антибиотики, убрать физические нагрузки, исключить или минимизировать вредные привычки — в том числе отказаться от алкоголя. Нельзя переохлаждаться, ходить в баню и сауну. А после того как на имплант установили коронку, важно тщательно следить за гигиеной полости рта, иначе может развиться периимплантит — воспаление тканей вокруг импланта.
Недостаточная изученность человеческого организма и его индивидуальные особенности. Например, в момент бушевания коронавируса врачи выявляли отторжения имплантов по не совсем понятным причинам.
«Воспаление возникает, когда пациент не использует ирригатор, несвоевременно обращается к врачу при застревании пищи между зубом и имплантом, получает какую-либо травму. Либо если у пациента бруксизм (скрежет зубами из-за спазма жевательных мышц) — создаётся повышенная нагрузка на имплант», — добавил врач.
Как избежать осложнений с имплантацией зубов
Исключить отторжение импланта по индивидуальным причинам сложно, но остальные проблемы с высокой вероятностью можно предотвратить. В первую очередь Щёкин советует выбирать проверенного врача, который уже не раз успешно устанавливал импланты другим пациентам.
«Хорошо было бы записаться на консультативный приём и пообщаться с врачом, чтобы понять, возникает ли у вас доверие в процессе разговора», — советует Щёкин.
Также установка импланта — хороший повод попрощаться с вредными привычками, особенно если вы давно хотели, например, бросить курить.
Помимо этого, важно очень внимательно обращаться с самим имплантом и установленной на него конструкцией. Более осмотрительно подходить к безопасности при жевании, проявить настороженность, если в еде есть кости. Тщательно соблюдать гигиену, использовать дополнительные средства гигиены, такие как ирригатор, и регулярно посещать стоматолога.
А в случае подозрения на подвижность конструкции не стоит оттягивать визит к врачу.