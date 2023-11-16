Соблюдайте эти правила, чтобы зубной имплант прижился. Иначе будет отторжение

Как избежать осложнений с имплантацией зубов

Исключить отторжение импланта по индивидуальным причинам сложно, но остальные проблемы с высокой вероятностью можно предотвратить. В первую очередь Щёкин советует выбирать проверенного врача, который уже не раз успешно устанавливал импланты другим пациентам.

«Хорошо было бы записаться на консультативный приём и пообщаться с врачом, чтобы понять, возникает ли у вас доверие в процессе разговора», — советует Щёкин.

Также установка импланта — хороший повод попрощаться с вредными привычками, особенно если вы давно хотели, например, бросить курить.

Помимо этого, важно очень внимательно обращаться с самим имплантом и установленной на него конструкцией. Более осмотрительно подходить к безопасности при жевании, проявить настороженность, если в еде есть кости. Тщательно соблюдать гигиену, использовать дополнительные средства гигиены, такие как ирригатор, и регулярно посещать стоматолога.

А в случае подозрения на подвижность конструкции не стоит оттягивать визит к врачу.