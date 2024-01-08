Собор Пресвятой Богородицы 8 января: что велят делать приметы в этот день

Следующий день после Рождества православные верующие посвящают святым, близким к матери Иисуса Христа Деве Марии и ему самому. В православном календаре этот день называют Собором Пресвятой Богородицы. Это один из древнейших праздников — отмечали его ещё в IV веке. В этот день принято вспоминать предание о бегстве святого семейства в Египет. Вот какие приметы связаны с 8 января.