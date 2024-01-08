Жизнь
10:00, 08 января 2024
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Собор Пресвятой Богородицы 8 января: что велят делать приметы в этот день

Следующий день после Рождества православные верующие посвящают святым, близким к матери Иисуса Христа Деве Марии и ему самому. В православном календаре этот день называют Собором Пресвятой Богородицы. Это один из древнейших праздников — отмечали его ещё в IV веке. В этот день принято вспоминать предание о бегстве святого семейства в Египет. Вот какие приметы связаны с 8 января.

Собор Пресвятой Богородицы 8 января: что велят делать приметы в этот день
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Что можно делать 8 января:

  • почитать акушеров, беременных или недавно родивших женщин,
  • готовить каши и другие угощения: если каша пригорит, то январь и февраль будут снежными.

Что нельзя делать 8 января:

  • заниматься тяжёлой работой, особенно беременным и их мужьям,
  • вязать, шить и заниматься вышиванием, иначе в дом придут неприятности и беды,
  • варить и пить кисель — считается, что это к покойнику.

Главные приметы на весь январь можно найти здесь.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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