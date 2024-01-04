«Сойдёт за юмор». Лоза жёстко прошёлся по песням Билана и Долиной
Музыкант Юрий Лоза после песни «Плот» не радует громкими хитами. Зато певец и композитор имеет собственное мнение едва ли не по всем вопросам мироустройства, и в том числе о творчестве коллег по музыкальному цеху. От него Лоза, похоже, не в восторге. Во всяком случае песни аристов, выступавших на «Песне года», музыканта не сильно впечатлили. О чём он поспешил написать в соцсетях.
Лоза заявил, что параллельно с прослушиванием песен стал читать в интернете их тексты, и это стало для него новым развлечением. По словам музыканта, непонятно, как артисты будут убеждать поклонников, что понимают, о чём поют.
«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдёт за юмор», — написал он.
В качестве примера Лоза привёл отрывки из песен Ларисы Долиной, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Димы Билана и Сергея Лазарева.
Лоза начинал свою музыкальную карьеру в 1980-х. Примерно в то же время на сцену начал выходить Сергей Пенкин. Причём, в отличие от Лозы, недавно 62-летний певец получил звание заслуженного артиста.