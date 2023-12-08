Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков в пятый раз стал отцом

«Счастье пришло ко мне пятый раз», — подписал снимок артист.

Жуков и его супруга вместе больше 17 лет. У них есть дочь Ника (14 лет) и сыновья Энджел (13 лет) и Мирон (8 лет). Также у солиста «Руки Вверх!» есть дочь Александра от первого брака. Сейчас ей 22 года, и она живёт в США.

Буквально за неделю до появления пятого ребёнка в жизни Сергея Жукова произошло ещё одно радостное событие — он открыл бар в Екатеринбурге. Правда, праздник был омрачён скандалом.