Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков в пятый раз стал отцом
Лидер группы «Руки Вверх!» поделился с поклонниками радостной новостью. Певец и музыкант в пятый раз стал папой. 7 декабря он выложил фото из частной медицинской клиники, специализирующейся на ведении беременности и родах. На нём артист предстал в синей медицинской рубашке с наклейкой голубого цвета, на которой написано: «У меня родился сын!» С нынешней женой Региной у Жукова теперь четверо общих детей.
«Счастье пришло ко мне пятый раз», — подписал снимок артист.
Жуков и его супруга вместе больше 17 лет. У них есть дочь Ника (14 лет) и сыновья Энджел (13 лет) и Мирон (8 лет). Также у солиста «Руки Вверх!» есть дочь Александра от первого брака. Сейчас ей 22 года, и она живёт в США.
Буквально за неделю до появления пятого ребёнка в жизни Сергея Жукова произошло ещё одно радостное событие — он открыл бар в Екатеринбурге. Правда, праздник был омрачён скандалом.