Популярного рок-музыканта задержали после концерта в Петербурге из-за соскочившего носка

О причудах на концерте стало известно 8 января. На самом деле большую часть выступления Тесли выступал одетым, но во время исполнения композиции «Белое на белом» решил предстать перед зрителями почти голым. В какой-то момент элемент одежды упал, но парень не растерялся, поднял его и помахал залу, крикнув «спасибо, Петербург».

Это видео попало в Сеть и не осталось незамеченным. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, например, назвала Моисеева подражателем Vacio. «Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — задалась она вопросом.

Реакция правоохранителей не заставила себя ждать — в ночь на 9 января Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково. Из Питера парень собирался в Екатеринбург, а оттуда — сразу в Казахстан. Полиция Калининского района Петербурга начала против него административное производство. Сейчас решается вопрос о передаче дела в СК и возбуждении уголовного дела.

Ещё певца проверит Генпрокураура на предмет пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.). С такой просьбой в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По словам фанатов, телеграм-канал Тесли пропал из телеграма незадолго до его задержания.

Поступок Тесли и правда намекает на поведение рэпера Vacio на скандальной декабрьской вечеринке Насти Ивлеевой. Тогда после мероприятия музыканта задержали и поэтому Новый год он встречал не дома. А потом его снова арестовали. За что — рассказали тут.