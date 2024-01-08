Солнце разбушевалось. Россиян ждёт ещё больше магнитных бурь в 2024 году

В целом 2024 год будет штормовым, заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. То есть пауз между геомагнитными возмущениями, которые длятся по 3–4 месяца, как в ушедшем году, не будет.

Заметные бури, по мнению Богачёва, будут происходить по 2–3 раза в месяц. А максимум солнечной активности и, соответственно, магнитных бурь придётся на май и июнь, добавил учёный. К концу года стоит ждать спада.

При этом он отметил, что точный прогноз магнитных бурь составить невозможно — можно говорить только об общих тенденциях. К тому же разные учёные по-разному оценивают ситуацию. Например, американские исследователи ожидают пик солнечной активности только в 2025 году, сказал учёный РИА «Новости».

Рекордные магнитные бури на Земле последний раз были в 2005 году, напомнил учёный. Эти события, по его прогнозу, вряд ли повторятся в ближайшее время.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии рассказали, когда ждать магнитные бури в январе 2024 года.