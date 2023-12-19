Жизнь
01:00, 19 декабря 2023
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Сомневаетесь, кому дарить подарки на Новый год? Психолог объяснил, как определиться

В предновогоднюю пору у россиян только и разговоров, что о подарках на праздник. Надо успеть всё заказать-закупить, но есть ещё две проблемы: что подарить и кому. Если вы уверены не во всех претендентах, определиться поможет список. Такой совет РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

Сомневаетесь, кому дарить подарки на Новый год? Психолог объяснил, как определиться
© Freepik/fxquadro

Почему лучше составить список? Во-первых, наглядно удобнее оценить, кому и что собираетесь вручить, а во-вторых, список поможет принять решение, ведь он структурирует информацию. Если удобно, можно даже сделать бумажный.

Такой вариант распределения должен сработать, ведь в жизни может быть множество людей, но далеко не каждый по-настоящему близок, отметил психолог. Важно понять, кого бы вам действительно хотелось порадовать: родственники, супруги и дети, близкие друзья — это понятно.

«Но есть, к примеру, коллеги, с которыми завязались тесные приятельские связи, или старый знакомый, который когда-то помог, не оставил в сложной ситуации», — сказал Хакимов.

Само умение выбирать и дарить подарки, по его словам, очень полезный и для обеих сторон приятный навык.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, какие подарки лучше не дарить второй половинке на Новый год. Даже посудомоечная машина не вариант.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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