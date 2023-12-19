Сомневаетесь, кому дарить подарки на Новый год? Психолог объяснил, как определиться

Почему лучше составить список? Во-первых, наглядно удобнее оценить, кому и что собираетесь вручить, а во-вторых, список поможет принять решение, ведь он структурирует информацию. Если удобно, можно даже сделать бумажный.

Такой вариант распределения должен сработать, ведь в жизни может быть множество людей, но далеко не каждый по-настоящему близок, отметил психолог. Важно понять, кого бы вам действительно хотелось порадовать: родственники, супруги и дети, близкие друзья — это понятно.

«Но есть, к примеру, коллеги, с которыми завязались тесные приятельские связи, или старый знакомый, который когда-то помог, не оставил в сложной ситуации», — сказал Хакимов.

Само умение выбирать и дарить подарки, по его словам, очень полезный и для обеих сторон приятный навык.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, какие подарки лучше не дарить второй половинке на Новый год. Даже посудомоечная машина не вариант.