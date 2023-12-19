Сомневаетесь, кому дарить подарки на Новый год? Психолог объяснил, как определиться
В предновогоднюю пору у россиян только и разговоров, что о подарках на праздник. Надо успеть всё заказать-закупить, но есть ещё две проблемы: что подарить и кому. Если вы уверены не во всех претендентах, определиться поможет список. Такой совет РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.
Почему лучше составить список? Во-первых, наглядно удобнее оценить, кому и что собираетесь вручить, а во-вторых, список поможет принять решение, ведь он структурирует информацию. Если удобно, можно даже сделать бумажный.
Такой вариант распределения должен сработать, ведь в жизни может быть множество людей, но далеко не каждый по-настоящему близок, отметил психолог. Важно понять, кого бы вам действительно хотелось порадовать: родственники, супруги и дети, близкие друзья — это понятно.
«Но есть, к примеру, коллеги, с которыми завязались тесные приятельские связи, или старый знакомый, который когда-то помог, не оставил в сложной ситуации», — сказал Хакимов.
Само умение выбирать и дарить подарки, по его словам, очень полезный и для обеих сторон приятный навык.
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