«Сомнительная поделка». Что говорят о фильме «Холоп-2» с Биковичем и Тарасовой

Картина Клима Шипенко ожидаемо заняла лидерство по кассовым сборам на новогодних каникулах. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», за 2 дня в прокате «Холоп-2» заработал 730 млн рублей. 3 января, скорее всего, картина преодолеет отметку в 1 млрд рублей по общим сборам.

Сюжет второго «Холопа» завязывается вокруг богатой дочери чиновницы Кати (Аглая Тарасова). Ей, как и герою первой части Грише (Милош Бикович), придётся пройти перевоспитание необычным способом. Девушка оказывается в 1812 году, во время войны с Наполеоном.

Шипенко рассказывал, что «Холоп-2» — это «попытка пофантазировать о перевоспитании девушек». По его словам, продолжение картины получилось более зрелищным.

Однако не все зрители с этим согласились. Рейтинг картины на сервисе «Кинопоиск» пока не дотянул до 7 из 10. По данным на 3 января, он составляет 6,9.

Кинокритик Тимур Алиев в своём телеграм-канале написал, что без «Холопа-2» российское кино ничего, кроме сборов, не потеряло бы. Сам фильм он назвал «сомнительной поделкой без души».

Впрочем, нашлись и те, кто фильм похвалил. Некоторые зрители пишут в отзывах, что ожидали худшего, а в итоге ушли из кинотеатра с приятными впечатлениями. А кое-кто даже захотел увидеть и третью часть.

Новый год сложно представить без просмотра любимой комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», но мало кто задумывается, какие головные уборы носят главные герои. А ведь мода циклична, и меховые шапки уже возвращаются. Оцените, у кого самый модный головной убор.