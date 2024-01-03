«Сомнительная поделка». Что говорят о фильме «Холоп-2» с Биковичем и Тарасовой
Продолжение фильма «Холоп» по итогам 2 января — одного из самых кассовых дней кинопроката — установило рекорд дневных сборов. «Холоп-2» с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой заработал за день 415,5 млн рублей. Это даже больше, чем было у самого кассового российского фильма «Чебурашка». Рассказываем, о чём «Холоп-2» и что про него думают зрители.
kinopoisk.ru/кадр из видео
Картина Клима Шипенко ожидаемо заняла лидерство по кассовым сборам на новогодних каникулах. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», за 2 дня в прокате «Холоп-2» заработал 730 млн рублей. 3 января, скорее всего, картина преодолеет отметку в 1 млрд рублей по общим сборам.
Сюжет второго «Холопа» завязывается вокруг богатой дочери чиновницы Кати (Аглая Тарасова). Ей, как и герою первой части Грише (Милош Бикович), придётся пройти перевоспитание необычным способом. Девушка оказывается в 1812 году, во время войны с Наполеоном.
Шипенко рассказывал, что «Холоп-2» — это «попытка пофантазировать о перевоспитании девушек». По его словам, продолжение картины получилось более зрелищным.
Однако не все зрители с этим согласились. Рейтинг картины на сервисе «Кинопоиск» пока не дотянул до 7 из 10. По данным на 3 января, он составляет 6,9.
Кинокритик Тимур Алиев в своём телеграм-канале написал, что без «Холопа-2» российское кино ничего, кроме сборов, не потеряло бы. Сам фильм он назвал «сомнительной поделкой без души».
Впрочем, нашлись и те, кто фильм похвалил. Некоторые зрители пишут в отзывах, что ожидали худшего, а в итоге ушли из кинотеатра с приятными впечатлениями. А кое-кто даже захотел увидеть и третью часть.
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