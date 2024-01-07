Сосед Месси разбогател на $25 млн благодаря футболисту. Даже делать ничего не пришлось
Порой бывает, что деньги и богатство сами находят своего владельца. Стоит лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Так случилось и в жизни Патрика Бет-Дэвида. Он жил в особняке за $20 млн в Майями (штат Флорида), как вдруг его соседом стал футболист с мировым именем Лионель Месси. В результате стоимость дома, как и всей остальной недвижимости в округе, резко подскочила.
Как рассказал Бет-Дэвид, сейчас его дом оценивается в $45 млн. То есть американец разбогател на $25 млн, сообщило издание Mundo Deportivo.
Всё благодаря нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Сосед футболиста рассказал, что теперь все хотят жить в том же районе, что и чемпион. Многие люди даже просто приплывают сюда на лодках в надежде увидеть знаменитого спортсмена.
Роскошным особняком в США Месси обзавёлся после того, как перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года.
Ранее загородную недвижимость приобрела и одна российская блогерша. Всё бы ничего, но ей всего 13 лет.