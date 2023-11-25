«Соскакивал три месяца». Гоша Куценко признался в страшной зависимости

Куценко рассказал, что пил снотворное, которое обычно принимают пилоты или дальнобойщики для быстрого и продуктивного сна. По его словам, после одной таблетки он засыпал буквально за 10 минут, а просыпался через 6 часов бодрым и полным сил.

Постепенно артист стал увеличивать дозу сначала до 2, а потом и до 3 таблеток. Артист, по его словам, стал забывать, принимал ли он таблетку, поэтому пил ещё одну. При этом он не стал отказываться от алкоголя, признался Куценко в интервью Светлане Бондарчук на YouTube.

Однажды у Куценко случился приступ апноэ — он стал задыхаться во время сна. С тех пор артист стал бояться засыпать. Тогда он наконец решил обратиться в специализированную клинику.

В больнице ему сообщили, что всё это время он принимал сильный транквилизатор. Слезать с этого препарата ему пришлось 3 месяца, признался Куценко. Теперь артист подумывает об отказе от алкоголя, но пока ещё не решился на это.

Зависимость — не такая уж редкость. Хорошо, когда человек сам понимает проблему и обращается за помощью. Но многие просто скрывают этот факт своей жизни. Вот как понять, что ваш близкий подсел на запрещённые вещества.