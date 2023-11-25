«Соскакивал три месяца». Гоша Куценко признался в страшной зависимости
Актёр Гоша Куценко поделился непростыми подробностями своей частной жизни. Оказывается, последние пять лет артист сидел на сильнодействующем снотворном. Препарат ему посоветовали друзья из Израиля. Они честно предупредили его, что принимать снотворное нужно строго по рецепту. Однако актёр быстро нарушил это правило — и очень пожалел.
Куценко рассказал, что пил снотворное, которое обычно принимают пилоты или дальнобойщики для быстрого и продуктивного сна. По его словам, после одной таблетки он засыпал буквально за 10 минут, а просыпался через 6 часов бодрым и полным сил.
Постепенно артист стал увеличивать дозу сначала до 2, а потом и до 3 таблеток. Артист, по его словам, стал забывать, принимал ли он таблетку, поэтому пил ещё одну. При этом он не стал отказываться от алкоголя, признался Куценко в интервью Светлане Бондарчук на YouTube.
Однажды у Куценко случился приступ апноэ — он стал задыхаться во время сна. С тех пор артист стал бояться засыпать. Тогда он наконец решил обратиться в специализированную клинику.
В больнице ему сообщили, что всё это время он принимал сильный транквилизатор. Слезать с этого препарата ему пришлось 3 месяца, признался Куценко. Теперь артист подумывает об отказе от алкоголя, но пока ещё не решился на это.
Зависимость — не такая уж редкость. Хорошо, когда человек сам понимает проблему и обращается за помощью. Но многие просто скрывают этот факт своей жизни. Вот как понять, что ваш близкий подсел на запрещённые вещества.