Сосудосуживающие капли не панацея. Как грамотно снять заложенность носа

По словам специалиста, если у человека сначала развивается острый ринит, а потом возникает заложенность, то последняя, вероятнее всего, носит вирусный характер. В этом случае каплями для сужения сосудов можно не пользоваться, так как всё пройдёт и без них. Воспаление помогут снять антисептики на водной основе, соляные растворы, косточковые масла и смягчающие препараты.

Лор отметил, что если без сосудосуживающих препаратов никак обойтись не получается, то лучше пользоваться детскими препаратами в течение двух-четырёх дней. Сначала допустимо капать по два раза в сутки, а потом дозировку нужно сократить до одного раза в день. Но если это лечение не помогает, лучше обратиться к специалисту.

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