Сотни россиян застряли в километровой пробке на трассе М4 «Дон». У них заканчивается еда

Как пишет Shot, в пробке стоят сотни автомобилей, а движение вперёд очень медленное — за шесть часов машины проехали всего 500 м. При этом движение по главной южной трассе затруднено как в южную, так и в северную сторону. Среди пассажиров есть и семьи с детьми, а на улице, напомним, сильно прохладно — около минус 6 градусов. В пробке оказался и автобус с детьми. На ночь их сопроводили в пункт временного размещения.

Водители жалуются на нехватку бензина, воды и еды, а ещё на то, что дальнобойщики вместо того, чтобы ехать вперёд со всеми, ложатся спать в своих фурах и мешают остальным проехать. Кстати, некоторые водители винят большегрузы в образовании затора — те из-за непогоды застряли на подъёме. Самые отчаянные пытаются объехать пробку по полям, добавил телеграм-канал Shot.

Пока спецтехника пытается улучшить ситуацию на дороге, для россиян развернули мобильные пункты обогрева на 939-м, 983-м км в обоих направлениях и на 994-м, 995-м км. Есть ещё пункт временного размещения в Звереве на базе соцобъектов. Спасатели и сотрудники ГИБДД оказывают водителям и пассажирам посильную помощь.

Движение грузовиков сейчас ограничено в обе стороны. Тем, кто сейчас только собирается в дорогу, в МЧС посоветовали отложить поездку до лучших времён. Тем более что из-за чрезвычайной ситуации трассу между Каменском-Шахтинским и Шахтами (930−1024-й км) закрыли. Позже перекрыли ещё несколько участков дороги на М-4 и Р-260. Проехать можно только в объезд по маршруту Зверево — Гуково — Новошахтинск.

Ранее на трассе «Дон» произошло массовое ДТП — столкнулись сразу более 20 машин. Обошлось без жертв.