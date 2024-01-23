Создатель Boney M и Milli Vanilli Фрэнк Фариан умер в 82 года

Фрэнк Фариан и Boney M

Коллектив Boney M не был первым детищем продюсера. Однако эта группа стала его самым популярным проектом.

Первую песню под таким псевдонимом Фриан записал в 1974 году. Она называлась «Baby Do You Wanna Bump?». В этой композиции он использовал собственный голос. Трек неожиданно стал очень популярным, и группу Boney M захотели увидеть на ТВ.

Тогда Фариан набрал коллектив, в который входили выходцы с Карибских островов — певицы Лиз Митчелл и Марсия Барретт, а также танцовщики Мэйзи Уильямс и Бобби Фаррэлл.

Фариан написал для Boney M такие известные хиты, как «Rasputin», «Daddy Cool», «Rivers of Babylon» и «Ma Baker».

Чем ещё известен Фрэнк Фариан

На счету немецкого продюсера помимо Boney M около десятка проектов. Начинал он с собственного коллектива Frankie Farian und die Schatten, который выступал по клубам и барам.

Второй проект Фариана — Gilla — стал куда более известным. Впоследствии Boney M перепели несколько хитов Gilla.

Ещё один популярный проект продюсера — диско-группа Eruption. Её самый известный хит — «One Way Ticket».

Мировую славу Фариану принёс поп-коллектив Milli Vanilli. Музыканты даже получили «Грэмми». Правда, вернули награду после того, как выяснилось, что вместо них пели другие люди, а они лишь выходили на сцену под фонограмму.

Фариан также продюсировал танцевальную группу La Bouche и американское мужское трио No Mercy.