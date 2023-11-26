Создателя «Короля и шута» разозлили дорогие носки с Горшком

По словам создателя сериала, панки в целом и Горшок в частности всегда шли против системы, считая её чем-то достойным осуждения, а коммерцию вообще презирали. Но теперь Горшка превратили в какой-то образ, как Виктора Цоя или Майкла Джексона.

Его лицо штампуют на всём — белье, футболках и носках, зарабатывая на его имени. На маркетплейсах можно найти КиШ-толстовки почти на 7000 рублей, а носки — за все 500, а это далеко от средней цены по рынку.

«Сейчас вся эта медиапопулярность группы немного выжигает поляну, точно надо остановиться», — заявил Рустам Мосафир. Он добавил, что Горшок скоро как мертвый анархист из песен «Короля и шута» вылезет из могилы и потребует остановиться.

Образ Горшка Мосафир готов защищать ото всех, даже от жены музыканта — Ольги Горшенёвой. Посмотрев сериал о группе мужа, она отметила, что Михаил в картине получился неправдоподобным и плоским. На что Мосафир заявил, что недалёких персонажей обычно видят недалёкие люди.

Почему нужно отдавать за носки 500 рублей — не понятно, разве что они будут ужины готовить и с собакой гулять. Правда, до такого наука пока не дошла, её потолок — умные носки для людей с деменцией. Как они работают — можно почитать здесь.