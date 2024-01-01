Спасаем новогодние салаты после застолья. Вот 3 основных правила для хозяек

По словам доцента кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елены Ершовой, есть три лайфхака, как продлить жизнь новогодним салатам.

Не заправляйте салаты соусом сразу

Можно нарубить тазик салата, но добавлять соус и выкладывать его на стол порционно. Майонезные и сметанные соусы быстро начинают портиться, особенно сметана — она принимается киснуть, просто простояв полчаса вне холодильника. В холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов салаты с мясом, курицей, копчёностями, сырыми овощами и фруктами могут храниться более 18 часов, но только если в них нет заправки. Салаты с консервированными овощами и варёным яйцом (то есть оливье) лучше съесть в первые 6 часов после приготовления. Крабовый салат простоит без соуса до 12 часов, а салаты с маринованными и солёными овощами — до 36 часов.

Тщательно мойте продукты в салаты

Так можно будет сократить количество бактерий, которые позже начнут размножаться и портить готовые салаты.

Если осталось — заморозьте

Все подряд салаты заморозить не получится — они могут потерять свою структуру из-за соуса, например, майонез плохо переносит низкие температуры, зато растительное масло — отлично. Замораживать можно салаты из разных видов капусты (белокочанной, китайской, цветной) и греческий салат. Так они смогут пролежать даже несколько месяцев.

А о том, как пережить новогоднее и посленовогоднее застолье, рассказывал ранее эндокринолог Олег Хохунов.