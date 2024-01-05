Спасатель объяснил, что делать, если провалился под лёд
Зимой для особо любопытных велик риск искупаться в только замёрзшей реке или озере. Именно поэтому спасатели не устают повторять, что на лёд, который тоньше семи сантиметров, ступать нельзя. А если при первых шагах вы увидели хоть каплю воды, стоит вернуться обратно. Но предупреждения работают не всегда. О том, что делать, если вы уже провалились, рассказал начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах столичного главка МЧС Дмитрий Мудров.
Freepik
По словам спасателя, при хождении по льду лучше всегда держаться протоптанных троп. Синий цвет льда говорит о том, что слой уже большой, а вот белый — что лёд как минимум в два раза тоньше.
Если вы всё-таки провалились под лёд, то важно соблюдать следующий правила:
- расставьте руки по кромкам льда — это позволит не уйти под воду с головой;
- подберитесь к краю полыньи;
- старайтесь выбраться, наползая грудью на полотно и по очереди поднимая ноги;
- не совершайте резких движений.
Если вы собираетесь спасать утопающего, прежде всего следует его об этом предупредить. Продвигайтесь по направлению к нему ползком, широко расставив руки, а за несколько метров протяните ему лыжу, палку или другую вещь, за которую он сможет уцепиться. После спасения человека возвращайтесь обратно так же, ползком.
Затем нужно как можно скорее переодеть человека в сухую одежду. Если в лёгкие попала вода, её надо откачать. Сделать это можно положив человека животом на колено, а затем энергично надавив на грудь и спину. Потом нужно обязательно вызвать скорую и напоить пострадавшего горячим чаем.
О том, что делать при обморожении, объяснили в этом материале.