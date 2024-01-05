Спасатель объяснил, что делать, если провалился под лёд

По словам спасателя, при хождении по льду лучше всегда держаться протоптанных троп. Синий цвет льда говорит о том, что слой уже большой, а вот белый — что лёд как минимум в два раза тоньше.

Если вы всё-таки провалились под лёд, то важно соблюдать следующий правила:

расставьте руки по кромкам льда — это позволит не уйти под воду с головой;

подберитесь к краю полыньи;

старайтесь выбраться, наползая грудью на полотно и по очереди поднимая ноги;

не совершайте резких движений.

Если вы собираетесь спасать утопающего, прежде всего следует его об этом предупредить. Продвигайтесь по направлению к нему ползком, широко расставив руки, а за несколько метров протяните ему лыжу, палку или другую вещь, за которую он сможет уцепиться. После спасения человека возвращайтесь обратно так же, ползком.

Затем нужно как можно скорее переодеть человека в сухую одежду. Если в лёгкие попала вода, её надо откачать. Сделать это можно положив человека животом на колено, а затем энергично надавив на грудь и спину. Потом нужно обязательно вызвать скорую и напоить пострадавшего горячим чаем.

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