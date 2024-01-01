Раскрыта число умерших в 2023 году миллиардеров. Список Forbes обеднел

Среди миллиардеров, которых не стало в 2023 году, также известный египетский предприниматель Мохаммед Аль-Файед. Он владел отелем Ritz в Париже и умер в возрасте 94 лет.

В 2023 году умерли вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер и владелец сети автодилеров, основатель радиостанции Clear Channel Билли Джо «Ред» Маккомбс. Им было 99 и 95 лет соответственно.

Ещё в 2023 году из списка Forbes по причине смерти вышли американский музыкант и бизнесмен Джимми Баффет, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, сооснователь Intel Гордон Мур, независимый директор крупнейшей в Индии компании по производству красок Asian Paints Ltd Ашван Дани и другие.

Ранее стало известно о смерти легендарного диктора и ведущей программы «Время» Галины Зименковой.