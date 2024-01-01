Раскрыта число умерших в 2023 году миллиардеров. Список Forbes обеднел
В 2023 году из списка Forbes умер 21 миллиардер. Почти всем им было сильно за 80 или даже 90 лет. Девять богатеев были американцами, ещё трое — из Индии, два — из Малайзии. В основном все умершие богачи были мужчинами, исключение составила одна женщина. Ею оказалась соучредитель фармацевтической компании WuXi App в Китае Tec Чжао Нин. Она болела раком последние 20 лет и умерла в возрасте 56 лет.
Среди миллиардеров, которых не стало в 2023 году, также известный египетский предприниматель Мохаммед Аль-Файед. Он владел отелем Ritz в Париже и умер в возрасте 94 лет.
В 2023 году умерли вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер и владелец сети автодилеров, основатель радиостанции Clear Channel Билли Джо «Ред» Маккомбс. Им было 99 и 95 лет соответственно.
Ещё в 2023 году из списка Forbes по причине смерти вышли американский музыкант и бизнесмен Джимми Баффет, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, сооснователь Intel Гордон Мур, независимый директор крупнейшей в Индии компании по производству красок Asian Paints Ltd Ашван Дани и другие.
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