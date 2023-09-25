Жизнь
17:45, 25 сентября 2023
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Списываем у Китая, но не точь-в-точь. В России придумали, как стабилизировать рубль

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил воспользоваться успешной схемой китайских коллег, которые разделили рынок юаней на внешний и внутренний и таким образом умудряются добиваться стабильности национальной валюты. В России такое тоже можно повторить, но с оговорками, например, курс рубля должен быть единым и неделимым.

Списываем у Китая, но не точь-в-точь. В России придумали, как стабилизировать рубль
© Андрей Сизов / Unsplash

Рубль в последнее время ведёт себя не слишком спокойно, поэтому ЦБ и пытается его стабилизировать, повышая ключевую ставку. Однако, по словам Решетникова, проблема это комплексная и решать её нужно вместе всем профильным ведомствам — помимо Центробанка это Минфин и Минэкономразвития. Министр подчеркнул, что просто повышать процентную ставку или вводить обязательную продажу валютной выручки недостаточно (валюту, к слову, и так отлично продают — целых 85%).

Как отметил Решетников, больше всего интересовать должны 35% выручки, которые возвращается в рублях. Потому что очень интересно, откуда за границей берутся российские рубли и в каком количестве? В принципе, тайны нет — в России не запрещены рублёвые переводы за границу в любом количестве, поэтому поток и не прекращается. Но в ЦБ уже призадумались, не наложить ли на это парочку ограничений от греха подальше. Хотя пока каких-то конкретных решений нет.

За объёмом российской валюты за границей нужно следить, потому что происходит целый круговорот рублей между рынками — сперва эти деньги занимают в России, затем отправляют за рубеж, там обменивают, а потом отправляют обратно в Россию.

Почему это важно для рубля? Чем больше его попадает за границу, тем меньше иностранной валюты приходит в Россию. Импортёры вынуждены закупаться валютой в стране, чтобы оплатить товары. У них нет выбора, но при этом они расшатывают лодку с рублём и укрепляют иностранную валюту. К тому же на валютном рынке начинается раздрай, который грозит последствиями и нестабильным рублём. Товары в Россию закупаются в основном в евро и долларах, а поступления в страну идут чаще всего в юанях, рупиях, батах и других валютах.

Поэтому Решетников предложил создать прослойку между внутренним рынком рублей и внешним, как до этого сделали китайские специалисты. При этом он подчеркнул, что курс рубля должен оставаться единым, потому что иной вариант очень вреден для национальной валюты.

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