Списываем у Китая, но не точь-в-точь. В России придумали, как стабилизировать рубль

Рубль в последнее время ведёт себя не слишком спокойно, поэтому ЦБ и пытается его стабилизировать, повышая ключевую ставку. Однако, по словам Решетникова, проблема это комплексная и решать её нужно вместе всем профильным ведомствам — помимо Центробанка это Минфин и Минэкономразвития. Министр подчеркнул, что просто повышать процентную ставку или вводить обязательную продажу валютной выручки недостаточно (валюту, к слову, и так отлично продают — целых 85%).

Как отметил Решетников, больше всего интересовать должны 35% выручки, которые возвращается в рублях. Потому что очень интересно, откуда за границей берутся российские рубли и в каком количестве? В принципе, тайны нет — в России не запрещены рублёвые переводы за границу в любом количестве, поэтому поток и не прекращается. Но в ЦБ уже призадумались, не наложить ли на это парочку ограничений от греха подальше. Хотя пока каких-то конкретных решений нет.

За объёмом российской валюты за границей нужно следить, потому что происходит целый круговорот рублей между рынками — сперва эти деньги занимают в России, затем отправляют за рубеж, там обменивают, а потом отправляют обратно в Россию.

Почему это важно для рубля? Чем больше его попадает за границу, тем меньше иностранной валюты приходит в Россию. Импортёры вынуждены закупаться валютой в стране, чтобы оплатить товары. У них нет выбора, но при этом они расшатывают лодку с рублём и укрепляют иностранную валюту. К тому же на валютном рынке начинается раздрай, который грозит последствиями и нестабильным рублём. Товары в Россию закупаются в основном в евро и долларах, а поступления в страну идут чаще всего в юанях, рупиях, батах и других валютах.

Поэтому Решетников предложил создать прослойку между внутренним рынком рублей и внешним, как до этого сделали китайские специалисты. При этом он подчеркнул, что курс рубля должен оставаться единым, потому что иной вариант очень вреден для национальной валюты.