Жизнь
15:45, 23 сентября 2023
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Сплошная польза. Россиянам назвали лесные травы, которые можно смело добавлять в чай

Любую загородную прогулку можно сделать еще увлекательнее — собрать немного трав, чтобы дома заварить ароматный и полезный чай или сделать заготовки на осень и зиму. Терапевт клиники DocMed Анна Лупач рассказала, что в каждом растении есть определённые вещества, которые дают нужный терапевтический эффект. Вот только с «хорошим» эффектом идут и полочки, которые тоже могут негативно влиять на здоровье.

Сплошная польза. Россиянам назвали лесные травы, которые можно смело добавлять в чай

© Stable Diffusion

Терапевт рассказала, что можно собирать в лесу и в полях валериану и шиповник. Первая помогает уснуть, а второй — источник витамина C и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

«Есть исследования, которые говорят о том, что плоды шиповника могут облегчить боль при артрите, но исследователи хотят изучить этот эффект более внимательно. Как правило, принимать шиповник безопасно, но у некоторых людей могут развиться аллергические реакции или расстройства пищеварения», — отметила доктор.

Сейчас довольно популярны отвары из перечной мяты, одуванчика, эхинацеи. Но имеющиеся исследования пока не показали, что эти травы обладают каким-то положительным эффектом при различных патологиях. Но отвары с ними всё же очень вкусные.

Тем не менее врач предупредила, что от отваров с эхинацеей лучше отказаться при беременности, аллергии и астме.

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