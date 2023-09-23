Сплошная польза. Россиянам назвали лесные травы, которые можно смело добавлять в чай

Терапевт рассказала, что можно собирать в лесу и в полях валериану и шиповник. Первая помогает уснуть, а второй — источник витамина C и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

«Есть исследования, которые говорят о том, что плоды шиповника могут облегчить боль при артрите, но исследователи хотят изучить этот эффект более внимательно. Как правило, принимать шиповник безопасно, но у некоторых людей могут развиться аллергические реакции или расстройства пищеварения», — отметила доктор.

Сейчас довольно популярны отвары из перечной мяты, одуванчика, эхинацеи. Но имеющиеся исследования пока не показали, что эти травы обладают каким-то положительным эффектом при различных патологиях. Но отвары с ними всё же очень вкусные.

Тем не менее врач предупредила, что от отваров с эхинацеей лучше отказаться при беременности, аллергии и астме.