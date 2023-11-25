США готовятся к нашествию суперсвиней

Суперсвиньи взяли основные качества от своих родителей: от кабанов они получили высокую выживаемость, а от домашних свиней — плодовитость. Всё вместе и делает их популяцию такой опасной.

Людям суперсвиньи доставляют кучу разных неприятностей — от поедания урожая до загрязнения воды. Профессор Университета Саскачевана Райан Брук рассказал Associated Press, что распространение этих животных может привести к глобальной экологической катастрофе.

В России, между тем, столкнулись с другой особенностью фауны. В последние годы из крупных городов почти пропали воробьи. Рассказываем, что случилось с этими птицами.