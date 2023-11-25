США готовятся к нашествию суперсвиней
На США надвигается необычная угроза — суперсвиньи. Так называют помесь европейского дикого кабана и домашней свиньи. Опасность может прийти в Штаты из соседней Канады, где популяция этих животных растёт очень быстро. Под угрозой северные штаты — Миннесота, Северная Дакота и Монтана. Местные власти уже озаботились тем, как остановить поток животных. Рассказываем, почему суперсвиньи так пугают американцев.
Суперсвиньи взяли основные качества от своих родителей: от кабанов они получили высокую выживаемость, а от домашних свиней — плодовитость. Всё вместе и делает их популяцию такой опасной.
Людям суперсвиньи доставляют кучу разных неприятностей — от поедания урожая до загрязнения воды. Профессор Университета Саскачевана Райан Брук рассказал Associated Press, что распространение этих животных может привести к глобальной экологической катастрофе.
В России, между тем, столкнулись с другой особенностью фауны. В последние годы из крупных городов почти пропали воробьи. Рассказываем, что случилось с этими птицами.