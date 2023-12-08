Ссоримся по инструкции. Психолог раскрыла, как не развалить отношения
Ни одни даже самые идеальные отношения не могут обойтись без ссоры, когда сталкиваются два мнения, а влюблённые ещё не успели притереться друг к другу. В такой ситуации есть хорошая вероятность, что прозвучат слова, которые обидят и по-настоящему заденут за живое. Как сгоряча не испортить отношения — эксперт рассказал, выделив три главные детали.
Основное направление, в котором нужно двигаться и в отношениях в целом, и при ссоре в частности, — это желание сохранить мир и гармонию в паре. Поэтому во время конфликта, прежде чем что-то говорить, хорошо бы задать себе вопрос: а то, что я сейчас скажу, не испортит ли наши отношения?
«Если то, что будет сказано, эти отношения подрывает, расшатывает, настраивает людей друг против друга, то просто эту фразу не говорите. А если то, что хочется сказать, воссоединяет, налаживает атмосферу, доброту, создаёт позитивную энергетику, тогда говорите».
По словам специалистки, есть три момента, на которые во время ссоры нужно обращать особое внимание. Первое — претензии.
Нужно помнить, что сама по себе претензия не укрепляет отношения, она их накаляет. Поэтому стоит либо просто не говорить её, либо формулировать свой запрос как-то иначе. При этом любая претензия порождает боль, а та порождает новую боль. В итоге — конфликт.
«Подумайте, какая у вас претензия к человеку, и задайте вопросы самому себе: "А что здесь обо мне? А как я делаю то же самое? Что такого я не хочу замечать в себе?" Обычно мы предъявляем претензии по тем пунктам, которые есть у нас. Но просто у других людей мы замечаем данный конкретный недостаток, а у себя — нет. Лучше смотреть не на то, что у человека не получилось, а говорить о том, что получается. Всегда нужно подкрепляться позитивным успехом».
Второе — самоутверждение. Во время ссоры есть большое желание говорить фразы вроде «Я знаю», «Мне это известно», «Я это делал», «Я же тебе говорила». Всё то, что человек говорит с позиции сверху, самоутверждаясь за счёт другого и заставляя второго чувствовать себя незначительным и глупым.
«Когда человек чувствует себя нехорошо, то он хочет уйти. Поэтому такого плана фразы лучше оставить при себе, чтобы не оказаться однажды в одиночестве. Вместо "Я знаю" лучше сказать: "Как интересно, что мы с тобой думаем одинаково". Вместо "Я же тебе говорила" сказать: "Как хорошо, что ты приобрёл собственный опыт и теперь знаешь, как тебе лучше"».
Третье — сравнение. Лучше не сравнивать партнёра ни с кем, потому что обычно он в этом случае выставляется в невыгодном свете. Даже если человека сравнивают вроде бы с позитивной стороны и показывают его силу, он вступает в борьбу с кем-то другим, возможно, даже близким. И вроде не было соперничества, но затем оно появляется. Это разрушает отношения в семье, считает эксперт.
Но не только со второй половинкой нужно ссориться правильно. Конфликты с ребёнком тоже стоит анализировать и во время них вести себя здраво, чтобы не испортить отношения. Как это делать — можно почитать здесь.