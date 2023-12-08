Ссоримся по инструкции. Психолог раскрыла, как не развалить отношения

По словам специалистки, есть три момента, на которые во время ссоры нужно обращать особое внимание. Первое — претензии.

Нужно помнить, что сама по себе претензия не укрепляет отношения, она их накаляет. Поэтому стоит либо просто не говорить её, либо формулировать свой запрос как-то иначе. При этом любая претензия порождает боль, а та порождает новую боль. В итоге — конфликт.