Жизнь
16:00, 08 декабря 2023
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Ссоримся по инструкции. Психолог раскрыла, как не развалить отношения

Ни одни даже самые идеальные отношения не могут обойтись без ссоры, когда сталкиваются два мнения, а влюблённые ещё не успели притереться друг к другу. В такой ситуации есть хорошая вероятность, что прозвучат слова, которые обидят и по-настоящему заденут за живое. Как сгоряча не испортить отношения — эксперт рассказал, выделив три главные детали.

Ссоримся по инструкции. Психолог раскрыла, как не развалить отношения
© Freepik/Drazen Zigic

Основное направление, в котором нужно двигаться и в отношениях в целом, и при ссоре в частности, — это желание сохранить мир и гармонию в паре. Поэтому во время конфликта, прежде чем что-то говорить, хорошо бы задать себе вопрос: а то, что я сейчас скажу, не испортит ли наши отношения?

«Если то, что будет сказано, эти отношения подрывает, расшатывает, настраивает людей друг против друга, то просто эту фразу не говорите. А если то, что хочется сказать, воссоединяет, налаживает атмосферу, доброту, создаёт позитивную энергетику, тогда говорите».

Татьяна Василькова
психолог

По словам специалистки, есть три момента, на которые во время ссоры нужно обращать особое внимание. Первое — претензии.

Нужно помнить, что сама по себе претензия не укрепляет отношения, она их накаляет. Поэтому стоит либо просто не говорить её, либо формулировать свой запрос как-то иначе. При этом любая претензия порождает боль, а та порождает новую боль. В итоге — конфликт.

«Подумайте, какая у вас претензия к человеку, и задайте вопросы самому себе: "А что здесь обо мне? А как я делаю то же самое? Что такого я не хочу замечать в себе?" Обычно мы предъявляем претензии по тем пунктам, которые есть у нас. Но просто у других людей мы замечаем данный конкретный недостаток, а у себя — нет. Лучше смотреть не на то, что у человека не получилось, а говорить о том, что получается. Всегда нужно подкрепляться позитивным успехом».

Татьяна Василькова
психолог

Второе — самоутверждение. Во время ссоры есть большое желание говорить фразы вроде «Я знаю», «Мне это известно», «Я это делал», «Я же тебе говорила». Всё то, что человек говорит с позиции сверху, самоутверждаясь за счёт другого и заставляя второго чувствовать себя незначительным и глупым.

«Когда человек чувствует себя нехорошо, то он хочет уйти. Поэтому такого плана фразы лучше оставить при себе, чтобы не оказаться однажды в одиночестве. Вместо "Я знаю" лучше сказать: "Как интересно, что мы с тобой думаем одинаково". Вместо "Я же тебе говорила" сказать: "Как хорошо, что ты приобрёл собственный опыт и теперь знаешь, как тебе лучше"».

Татьяна Василькова
психолог

Третье — сравнение. Лучше не сравнивать партнёра ни с кем, потому что обычно он в этом случае выставляется в невыгодном свете. Даже если человека сравнивают вроде бы с позитивной стороны и показывают его силу, он вступает в борьбу с кем-то другим, возможно, даже близким. И вроде не было соперничества, но затем оно появляется. Это разрушает отношения в семье, считает эксперт.

Но не только со второй половинкой нужно ссориться правильно. Конфликты с ребёнком тоже стоит анализировать и во время них вести себя здраво, чтобы не испортить отношения. Как это делать — можно почитать здесь.

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