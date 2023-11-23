Стакан воды натощак навредит людям с этими заболеваниями

По словам эксперта, вода по утрам необходима организму, так как за ночь большое количество жидкости испаряется, и наутро тело страдает от нехватки воды. По этой же причине кровь становится густой, её сложнее перекачивать, а значит, нагрузка на сердце возрастает.

Для разжижения крови врач посоветовал выпивать 500 мл тёплой воды. Помимо пользы для сердца, жидкость снимет спазм жёлчных протоков, поможет лучше вырабатываться желчи и пищеварительным сокам. Так что пара стаканчиков воды перед едой не помешают.

Правда, гипертоникам и людям с больными почками и желчнокаменной болезнью с водой стоит быть поосторожнее. Норму лучше обсудить со своим лечащим врачом. Эксперт посоветовал также пить воду не на ходу, а спокойно, медленными глотками и сидя.

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