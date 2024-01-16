14:00, 16 января 2024
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Стал известен новый ведущий «Модного приговора». Выбирали всем каналом
Программа «Модный приговор» на Первом канале не выходила почти два года. Сейчас она снова возвращается в эфир, но уже с новым ведущим. Им станет стилист Александр Рогов. Его на эту роль выбрали сами фанаты передачи. В начале 2024 года по телевизору уже показали несколько выпусков программы, но в роли ведущего были разные люди.
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За место, которое совсем недавно принадлежало историку моды Александру Васильеву, боролись актёр Игорь Верник, ведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов, а также стилист Даниил Грачёв. Каждому из них было поручено провести отдельный выпуск передачи, а онлайн-голосование должно было показать, кто из них лучший. Телезрители отдали предпочтение именно Рогову.
Как сообщили в пресс-службе Первого канала, за него проголосовали 45% зрителей. Верник получил 18% — у него второе место, а на третьем оказался Грачёв с 16%.
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