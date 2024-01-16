Стал известен новый ведущий «Модного приговора». Выбирали всем каналом

За место, которое совсем недавно принадлежало историку моды Александру Васильеву, боролись актёр Игорь Верник, ведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов, а также стилист Даниил Грачёв. Каждому из них было поручено провести отдельный выпуск передачи, а онлайн-голосование должно было показать, кто из них лучший. Телезрители отдали предпочтение именно Рогову.

Как сообщили в пресс-службе Первого канала, за него проголосовали 45% зрителей. Верник получил 18% — у него второе место, а на третьем оказался Грачёв с 16%.

Ранее стало известно о перезапуске телешоу «Большая разница».